Domi Pobo, presidenta de Pilaricas Vach: "Somos mamis jugando al hockey y mucho más"

¿Cómo surge el nombre?Bueno, Pilaricas es evidente. Y Vach porque empezamos con los Veteranos de Aragón Club de Hockey, federándonos para que nos cubriese el seguro. Cuando ya nos juntamos unas cuantas mujeres creamos el club, ya que nuestro sueño era competir. Yo he jugado toda mi vida al baloncesto; entrenar sola por entrenar no resultaba apetecible, no obtienes un retorno satisfactorio...

"Todas las que vienen se quedan cuando comprueban el buen ambiente y la felicidad que aporta hacer un deporte de equipo: lo más importante no es quién es mejor o quién marca más goles, sino que todo lo hacemos unidas, aprendemos y progresamos"

De pasatiempo, a competición.Nos apuntamos a la Liga Levante-Aragón, viajamos a Valencia porque en Zaragoza no hay rivales. Ya es la quinta temporada que participamos en la liga de hockey hierba y este curso es el tercer campeonato en sala. Todas las que vienen se quedan cuando comprueban el buen ambiente y la felicidad que aporta hacer un deporte de equipo: lo más importante no es quién es mejor o quién marca más goles, sino que todo lo hacemos unidas, aprendemos y progresamos. Somos una gran familia, hay un gran ambiente y tenemos un fantástico entrenador, Dionisio María.

Son un ejemplo para muchas mujeres.Jugar a un deporte de equipo femenino en edad adulta no es sencillo. Creo que lo que nos mueve es el nivel de compromiso que tenemos. Veo a compañeras más mayores cómo se esfuerzan, cómo corren, cómo estiran… y con una sonrisa de felicidad. Evolucionamos, nos sentimos activas: podemos tener un mal día, en lo laboral o en lo personal, pero el deporte nos supone un plus emocional. La constancia es lo que en realidad mueve todo.

"Creo que lo que nos mueve es el nivel de compromiso que tenemos. Veo a compañeras más mayores cómo se esfuerzan, cómo corren, cómo estiran… y con una sonrisa de felicidad"

Y también les han aportado varios reconocimientos.En 2020, el Ayuntamiento de Zaragoza nos concedió el Premio Mujer y Deporte por nuestra implicación y promoción del deporte femenino, aunque no nos lo han entregado porque vino la pandemia y la gala se suspendió. También ese año llegó el Premio Iberdrola SuperA con el proyecto de ‘Mujer, vida y deporte’ en la categoría de competición, promoción de la igualdad de género y del empoderamiento a través de la práctica deportiva. Es el que nos ha permitido, graciasal premio, financiar nuestra participación en los campeonatos estos últimos tres años. Y este 2023 se celebró en Zaragoza el Tour del Centenario de Hockey. Vino el presidente de la Federación Española (Domingo Deó) y habló de nosotras como un ejemplo a nivel nacional.



¡Y el premio gordo ha sido el reciente subcampeonato de España de Mamis y usted recibió el trofeo a mejor jugadora!No podemos estar más orgullosas: jamás un equipo aragonés femenino ha ganado una plata. El primer Nacional fue en Ibiza: los resultados fueron 0-1, 0-1 y para no haber entrenado no nos fue mal, pese a terminar últimas. Esto nos picó: comenzamos a entrenar todos los días y el segundo año quedamos sextas, mitad de tabla, perfecto. Y este año segundas con un hándicap: hemos ido siete y el mínimo para jugar son seis.Ha sido duro: nuestra delegada estaba recién operada de cadera; otra no pudo asistir por un problema familiar; yo salía de una lesión y, fíjate, me dieron el premio a mejor jugadora del campeonato. Se alinearon los astros y ha sido histórico. Tras todo el esfuerzo, ha merecido la pena, por eso la plata nos sabe a oro.