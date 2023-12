Clase magistral de la actual campeona del mundo de gimnasia rítmica en Zaragoza: "Ha sido un regalo"

La admiración e ilusión se veía reflejada este viernes por la mañana en las alrededor de 80 gimnastas de ocho escuelas aragonesas y 20 entrenadoras que han tenido la oportunidad de compartir tres horas de clase magistral con la campeona del mundo de rítmica, Darja Varfolomeev, en Zaragoza. Con solo 17 años, la deportista alemana ha conseguido un hito histórico este año al hacerse con cinco medallas de oro en el Mundial celebrado en Valencia este pasado mes de agosto.

La gimnasta tiene pendientes otras dos clases magistrales en Gerona y Mallorca y regresa a Alemania. Tras recibir los cinco oros no descansa ya que se prepara ahora para poder acudir a los Juegos Olímpicos de París el año que viene. La joven ha transmitido sus ganas y ha asegurado que pese a la disciplina que requiere "hay que disfrutar". En su caso, ha confesado: "Amo la gimnasia".

Desde las 9.30, el tapiz instalado en el pabellón Siglo XXI se ha llenado de nervios de niñas llegadas de varios municipios aragoneses e incluso de fuera de la comunidad, que no querían perderse esta oportunidad de tener una profesora de lujo. La clase a sido a puerta cerrada. Durante la misma han hecho un calentamiento y practicado la técnica con pelota y aro. La alemana es la mejor del mundo en todos los aparatos. "Para ellas es un estímulo, una motivación para querer aprender más, aun sabiendo que es muy difícil llegar a esos niveles, pero para seguir creciendo", ha explicado Montse Vaquero, entrenadora de en Utebo y Barbastro. "Para ellas es la élite", ha añadido, y ponía como ejemplo que verla en persona era "como si llevas a Messi o Ronaldo al entrenamiento de un fútbol".

Un regalo de Navidad

Las chicas han ido esperando la entrega de un diploma y la posibilidad de hacerse una fotografía de recuerdo en una fila que no parecía terminar nunca. Solo en ese momento han podido entrar las familias. Dos de las madres de gimnastas del equipo de Barbastro bajaban de las gradas para intentar inmortalizar el momento. "Les ilusiona venir porque ven otra forma de entrenar, de conocer a gente y de salir de su zona de confort", ha explicado Berta Torres, que acudía con su hija Ana de 10 años, que llevaba desde los cinco entrenando. Blanca Lacau, que esperaba a su hija Carlota Armisén, reconocía que es un deporte que requiere esfuerzo pero "lo lleva bien porque si les gusta no es sacrificio". En su caso, entrena cuatro días a la semana y de febrero a mayo empieza la competición. Su hermana pequeña Candela, que no entrena, ya apuntaba maneras haciendo el espagat en el suelo sin perder de vista cómo seguía firmando autógrafos la campeona.

El viaje había sido mucho más largo para algunas familias venidas de Cataluña y la Comunidad Valenciana. "A las 4.00 hemos salido de Elche", ha contado Salvador Navarro, que esperaba el momento de poder hacerle una foto a su hija Julia, de 13 años, con la campeona. Las cinco horas de viaje de toda la familia han sido una sorpresa para su hija. "Venir aquí ha sido un regalo por las buenas notas y el esfuerzo de compaginarlo con los entrenamientos", ha explicado María Teresa Martínez, la madre de la gimnasta ilicitana. "Cuando se lo dijimos, lloró", ha confesado. La familia también se desplazó a Valencia a ver el mundial. "Fue algo para vivir una vez en la vida. No sé si lo volveremos a ver en España", ha recordado. Julia se ha reunido con ellos con su diploma en mano. Entrena cuatro horas al día, de lunes a viernes.

"Ha sido increíble", ha dicho otra de las jóvenes gimnastas que corría hacia el corrillo donde se encontraba su madre. Carmen Ortiz, Susana Pérez y María José de Miguel, del club zaragozanao de Cuarte de Huerva, esperaban a Vera, Lucía, Manuela, Noemí y Elsa. "Les gusta mucho pero es sacrificado porque tienen que quitarse horas de estudio, de salir e ir a cumpleaños", ha reconocido María José de Miguel. "Saben que si les toca entrenar no pueden faltar porque fastidian al resto del equipo", ha añadido Carmen.

Las familias ha coincidido en pedir más apoyo a esta disciplina. "Es un deporte caro", ha señalado. Al gasto del maillot, que uno medio puede rondar los 100 euros y tiene que tener uno individual y otro del equipo, se suman los aparatos, desplazamientos y cuotas mensuales al club. "Las que tenemos dos hijas, todo es doble", ha añadido Susana.

