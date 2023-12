El Lobe Huesca La Magia acude sin complejos a la pista del segundo clasificado

Nueva cita para el Lobe Huesca La Magia en tierras andaluzas. Su ubicación en el grupo oeste de la Liga LEB Plata le deparó un grupo con aires sureños que este sábado le lleva a la pista del Ciudad de Huelva Gestia (19.30, Canal FEB). Aguarda el segundo clasificado del grupo como un reto para desequilibrar el balance de cinco victorias y otras tantas derrotas que atesoran los de Rafa Sanz en este tramo ya avanzado de la temporada. El técnico verdiblanco considera a su equipo “preparado” para afrontar un “duro partido”.

Los onubenses, segundos clasificados con siete triunfos, esconden la posibilidad de ganar de nuevo a domicilio, algo que los peñistas ya han logrado en Melilla y Morón de la Frontera, no demasiado lejos de la instalación a la que da nombre la estrella del bádminton Carolina Marín. El Ciudad de Huelva cayó la pasada jornada en la cancha del Teknei Bizkaia Zornotza, lo que no hace mella en su peligrosidad. “Visitaron uno de los campos difíciles de la competición y el Zornotza hizo un partidazo. Huelva está haciendo una temporada muy buena y seguro que querrá resarcirse de este marcador”, valoró Sanz.

El entrenador del Lobe Huesca La Magia destaca “su capacidad reboteadora”, con lo que “cimentan parte de su éxito. Eso le permite muchos puntos fáciles en segundas opciones y dominando el rebote defensivo para correr. Despistan al rival con defensas alternativas que emplearán contra nosotros”. La particular semana festiva no ha afectado al desarrollo de los entrenamientos, y los verdiblancos ahondan en una situación “buena”, “fuera del descenso, que es el objetivo. Hay que seguir dando pasos y el margen es tan fino que no se pueden hacer grandes análisis. Nunca sabes cuándo puedes romper hacia arriba o hacia abajo. Estamos consistentes”.

Con Peter Stümer en plena etapa de puesta a punto, Sanz prevé un duelo físico y prevé “segundas o terceras opciones, con lo que el control del rebote y de sus contraataques es fundamental. Tendremos que hacer un balance defensivo y una elección de ataques muy correctos. Además, amenazan en el tiro exterior. No están arriba por casualidad”, mientras que el Peñas “trabaja y mejora” con “jugadores que van a más. Después de diez partidos podemos estar contentos”.