La aragonesa Alba Bautista, séptima con el aro en la final del Mundial de rítmica de Valencia

La española Alba Bautista quedó este miércoles séptima en la final de aro del Campeonato del Mundo de gimnasia rítmica, cuya 40ª edición se está disputando en Valencia, durante una jornada en la que la alemana Darja Varfolomeev fue la gran protagonista al colgarse el oro tanto en esa prueba de aro como en la de pelota.

El público de Feria Valencia respondió a las expectativas generadas, tras la exitosa venta de entradas, y miles de personas animaron desde primera hora de la mañana. El momento cumbre llegó con la salida a pista de Alba Bautista y Polina Berezina, las dos representantes españolas en esta cita para los concursos individuales.

Fue una particular "mascletá", en palabras de la propia Bautista, que debutó con pelota y logró una puntuación de 32.000. Con el segundo de los aparatos, el aro, la turolense mejoró sus prestaciones hasta conseguir una nota de 33.350, colocándose así entre las ocho mejores.

Alguien: "Los aficionados de la rítmica no son muy pasionales"

Los aficionados de la gimnasia rítmica:



🔊¡Se cae abajo Valencia con el ejercicio de aro de Alba Bautista que está luchando por una plaza en los Juegos Olímpicos de #Paris2024



📺En directo: https://t.co/r32OhaQo0V pic.twitter.com/Y6C5tqTnQz — Teledeporte (@teledeporte) August 23, 2023

Más tarde pisó el tapiz Barezina, quien con su ejecución de pelota obtuvo un total de 32.100 puntos, mientras que con el aro cosechó 32.900 puntos. Esta actuación dejó a ambas gimnastas con las esperanzas intactas de obtener plaza olímpica para los Juegos de París 2024.

Además, Darja Varfolomeev se coronó en ambos aparatos con 35.750 y 35.800 puntos, respectivamente. La italiana Sofia Raffaeli, vigente campeona del mundo en 'all around', fue el segundo nombre destacado con dos platas, una por cada especialidad. El podio lo completaron la húngara Fanni Pigniczki, en aro, y la búlgara Stiliana Nikoliva, en pelota.

La clasificación para la final individual y las plazas olímpicas (14 en total) se decidirán este mismo jueves, cuando se complete todo el concurso con mazas y cinta. A su vez, serán dos especialidades en las que también se pondrán en juego los metales.

“Me guío mucho por sensaciones y lo he vivido como nunca”

La gimnasta española Alba Bautista expresó este miércoles que se guía "mucho por sensaciones y lo he vivido como nunca. He venido a disfrutar, si viene el regalo de la plaza olímpica que venga, pero mi objetivo es clavar los ejercicios y ha sido increíble, pero no me quiero anticipar”.

Bautista, situada provisionalmente en el sexto lugar (65.350 puntos) tras competir en pelota y aro, donde obtuvo una puntuación de 32.000 puntos y 33.350, respectivamente, contó en zona mixta que “he tenido el privilegio de vivir una mascletá en directo y esto es ‘peor’ (por el ruido) que una mascletá”.

“Pasar por debajo del público y ver que todos están en un mismo objetivo es increíble. Es el primer día y estoy llorando. En el primer ejercicio de pelota he estado más contenida, aunque ha salido muy bien, pero en aro he salido a disfrutar, me lo he gozado”, explicó.

La gimnasta turolense dijo que “he entrado y no veía nada, estaba en mi burbuja, pero cuando he acabado y he visto la entrega de la gente me he emocionado. No he mirado ni notas, ni nada. He salido, me lo he pasado pipa y ya está”.

“He venido aquí a disfrutar, si viene el regalo de la plaza olímpica que venga, pero mi objetivo es clavar los cuatro ejercicios e irme con una sensación de decir que he estado en un Campeonato del Mundo con toda mi gente y lo he podido disfrutar. Repito, si tiene que venir, que venga y, sino, yo estoy feliz”, finalizó Bautista, que tiene serias opciones de conseguir el pasaporte olímpico.

La otra española, Polina Berezina, se encuentra provisionalmente en el séptimo lugar con 65.000 puntos (32.100 en pelota y 32.900 en aro).