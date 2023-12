La FIM reconoce a MotoStudent con su premio Trophy for the Future

La Federación Internacional de Motociclismo (FIM) ha reconocido al proyecto Made in Technopark de MotoStudent, competición promovida por el Parque Tecnológico TechnoPark MotorLand y la Fundación Moto Engineering Foundation, con el premio Trophy For The Future, que reconoce las iniciativas relacionadas con los más jóvenes.

Un galardón entregado el sábado dentro de la gala de los FIM Awards celebrada en la ciudad británica de Liverpool, que han recogido la directora general de Promoción Industrial e Innovación del Gobierno de Aragón, Mar Paños, y el director de Technopark Motorland, Daniel Urquizu.

La Competición Internacional MotoStudent, promovida por la Fundación Moto Engineering Foundation y TechnoPark MotorLand con sede en el Parque Tecnológico de Alcañiz, es un desafío entre equipos universitarios de todo el mundo en el que los estudiantes tienen la oportunidad de emprender un proyecto real a través de un desafío en el que aplicarán, como futuros profesionales especializados, los conocimientos adquiridos durante sus años de estudio.

El certamen permite demostrar sus capacidades y marcar un punto de referencia en su carrera, ya que estudiantes participantes en ediciones anteriores de MotoStudent actualmente trabajan en competiciones como MotoGP, Fórmula1 o WorldSBK, así como en departamentos de desarrollo de las primeras empresas del motor.

La entrega de este premio internacional, como ha destacado este domingo la DGA, es un hito que refuerza la posición del parque como líder en innovación en el ámbito del desarrollo de talento en la industria y el MotorSport.

La gala ha reunido a los exponentes más destacados del deporte y la industria a nivel mundial y ha servido como escaparate para destacar la excelencia de la Fundación Moto Engineering, respaldada por TechnoPark MotorLand. A través del denominado 'Trophy For The Future', la Federación de Motociclismo destaca su labor sobresaliente con la organización de MotoStudent y su contribución significativa para mejorar la presencia de los jóvenes en ámbitos relacionados con el motociclismo, "forjando así el futuro de este apasionante deporte y su industria relacionada".

"Guía de la innovación"

Tras la entrega del premio, Mar Paños destacó que "no solo es un reconocimiento al esfuerzo, sino también una celebración del talento, la pasión, dedicación e innovación que impulsa el proyecto MotoStudent en la búsqueda de la excelencia en la educación y el MotorSport".

Paños indicó también que "MotoStudent sirve como guía de la innovación en un sector en constante evolución", un certamen que promueve las ideas y la investigación de los estudiantes universitarios que "se convierten en realidad", al tiempo que subrayó que "la responsabilidad que conlleva este reconocimiento: inspirar, orientar y allanar el camino para la próxima generación de visionarios en el ámbito del MotorSport y su industria".

Por su parte, Daniel Urquizu, director de Technopark Motorland, valoró la importancia del galardón, ya que "valida la excelencia e innovación del parque MotorLand a nivel internacional". "Este premio ensalza el trabajo y consolida la conexión única de nuestro ecosistema, entre empresas, innovación, talento y deporte, en esencia es el agregado de TechnoPark y MotoStudent", añadió.