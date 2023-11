Convocatoria de Luis de la Fuente: Grimaldo, Aleix García, Riquelme y Remiro, grandes novedades

Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Aleix García (Girona), Rodrigo Riquelme (Atlético de Madrid) y Alex Remiro (Real Sociedad) son las principales novedades en la lista de convocados de Luis de la Fuente para los dos últimos partidos de la fase de clasificación para la Eurocopa de 2024 ante Chipre y Georgia.

Los cuatro jugadores tendrán la oportunidad de debutar con la Roja y reciben la llamada del riojano como premio a sus actuales estados de forma, sobre todo el de un Grimaldo que está brillando en la Bundesliga y con el equipo que entrena Xabi Alonso.

El lateral izquierdo, que pasó por las categorías inferiores del combinado nacional y fue campeón de Europa Sub-19, competirá por la titularidad en ese puesto junto al valencianista José Luis Gayà, que vuelve tras perderse la anterior por lesión, avalado porque en 16 partidos de esta temporada ha marcado siete goles y ha repartido cinco asistencias.

Por su parte, el Girona tiene a su primer internacional de la historia con la Absoluta tras la convocatoria del capitán Aleix García, clave en el gran inicio del equipo catalán, líder de LaLiga EA Sports. El tarraconense, de 26 años, entró en el competido mediocampo de la campeona de la Liga de Naciones donde finalmente no fue citado Pedri González (FC Barcelona), ya recuperado de su última lesión muscular, ni tampoco Isco Alarcón (Real Betis).

Rodrigo Riquelme es otra de las novedades del de Haro, que conoce bien al canterano del Atlético de Madrid de las categorías inferiores, con mucho protagonismo en las últimas jornadas, jugando de carrilero izquierdo con su club, aunque la posición más habitual del madrileño, subcampeón de Europa con la Sub-21 el pasado verano, es más ofensiva.

Finalmente, Alex Remiro también ve premiado su buen estado de forma en la portería de la Real Sociedad y recibe su primera convocatoria con la Absoluta, ocupando el hueco que dejaba el lesionado Kepa Arrizabalaga (Real Madrid).

Además de estos cuatro jugadores, Luis de la Fuente volvió a llamar a Íñigo Martínez, al que ya citó para la ventana del pasado mes de marzo y que fue titular en la derrota sufrida ante Escocia en Glasgow. El central del FC Barcelona, que tiene una veintena de internacionalidades, está entrando en los planes de Xavi Hernández y ofreciendo buen nivel.

Además, por su condición de zurdo, ser el elegido para formar pareja con Robin Le Normand (Real Sociedad) ya que el seleccionador no contó en esta ocasión con Aymeric Laporte (Al Nassr), fijo desde su entrada en la lista para la EURO 2021, pero que según confirmó el de Haro no puede acudir por una lesión en la planta del pie. "Se hizo un corte y aún tiene puntos. Hemos considerado oportuno que no viniese, si fuese una final ya lo valoraríamos, pero siempre priorizamos la salud del deportista", señaló en rueda de prensa.

Aparte del central hispano-francés, tampoco ha entrado otro jugador habitual como el lateral izquierdo Alejandro Balde (FC Barcelona) ni otro jugador de su posición como el madridista Fran García. El joven Lamine Yamal (FC Barcelona) sigue en los planes de De la Fuente, mientras que Bryan Zaragoza (Granada), Ansu Fati (Brighton) o Yéremi Pino (Villarreal) no han contado en esta ocasión.

La concentración del combinado nacional empezará el próximo lunes 13 de noviembre en las instalaciones de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), donde los futbolistas convocados estarán citados a partir de las 13.00. El jueves 16, España visitará (18.00) en Limassol a Chipre, mientras que el domingo 19 cerrará (20.45) en el José Zorrilla de Valladolid su fase de clasificación ante Georgia, dos duelos que debe ganar para asegurarse finalizar primera del Grupo A.

Lista de convocados

PORTEROS: Unai Simón (Athletic Club), David Raya (Arsenal) y Alex Remiro (Real Sociedad).

DEFENSAS: Jesús Navas (Sevilla), Robin Le Normand (Real Sociedad), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Dani Carvajal (Real Madrid), David García (Osasuna), Pau Torres (Aston Villa), José Luis Gayà (Valencia) e Íñigo Martínez (FC Barcelona).

CENTROCAMPISTAS: Rodri Hernández (Manchester City), Martín Zubimendi y Mikel Merino (Real Sociedad), Gavi (FC Barcelona), Fabián Ruiz (PSG), Oihan Sancet (Athletic Club), Rodrigo Riquelme (Atlético de Madrid) y Aleix García (Girona).

bLamine Yamal y Ferran Torres (FC Barcelona), Álvaro Morata (Atlético de Madrid), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Nico Williams (Athletic Club) y Joselu (Real Madrid).