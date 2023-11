Alejandro Francés no jugará contra el Huesca

Alejandro Francés será baja en los partidos de la próxima semana, el duelo copero contra el Atzeneta y el enfrentamiento aragonés contra el Huesca. El seleccionador sub 21 Santi Denia no se ha olvidado de su capitán y lo ha incluido en al convocatoria para los partidos contra Hungría del próximo viernes y frente a Bélgica el martes 21. Ambas citas son oficiales y valederas para la clasificación para el Europeo sub 21 de 2025. Francés deberá unirse a la citación el lunes, por lo que viajará a Madrid desde tierras alicantinas tras el partido contra el Elche. España se concentrará en el Gran Hotel Attica21 de Las Rozas, donde permanecerá concentrada hasta el miércoles 15 de noviembre, cuando se desplazará hasta Huelva. Allí disputará el primeros de sus dos partidos de esta ventana, midiéndose a Hungría el próximo viernes, 17 de noviembre en el Estadio Nuevo Colombino. La selección regresará a Madrid el sábado y viajará a Bruselas el 20 de noviembre. España se enfrentará a Bélgica el martes 21 de noviembre en el Den Dreef Stadion de Lovaina.

Tras imponerse con brillantez en sus tres primeros partidos clasificatorios para el Campeonato de Europa que se disputará en Eslovaquia en 2025, la Selección sub-21 afronta dos nuevos compromisos internacionales de máxima exigencia con el firme propósito de seguir imponiendo su juego y que este se traduzca en resultados. Hasta el momento, la Selección española cuenta sus partidos oficiales por victorias. España se impuso en su último encuentro ante Kazajistán (0-4) en Astaná. Anteriormente, los de Santi Denia habían vencido en Malta (0-6) y se habían impuso a Escocia en Jaén (1-0). España lidera el grupo B de clasificación para el Campeonato de Europa sub-21 por delante de Bélgica, Escocia, Hungría, Kazajistán y Malta.

En la convocatoria, no han entrado ni Iván Azón ni tampoco Germán Valera, los otros dos jugadores del Zaragoza en la órbita de Santi Denia. Como la Segunda División no se detiene, el Zaragoza es uno de los equipos perjudicados con la pérdida de uno de sus hombres en una ventana oficial de selecciones. Junto a Francés, los otros jugadores de Segunda en la lista son los porteros Pablo Cuñat (Amorebieta) y Ávaro Aceves (Eldense), el central David Torres (Valladolid), y el delantero Carlos Martín (Mirandés).