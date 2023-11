Fran Escribá: "No es un partido clave"

La depresión de sus resultados marca el partido del Real Zaragoza en Elche, una nueva oportunidad para que el equipo aragonés levante el vuelo y reafirme las buenas notas de fútbol emitidas contra el Oviedo. En un día especial para él con su regreso al sitio que le puso en el mapa de los entrenadores, Fran Escribá aborda los asuntos previos a la cita con su talante habitual: sereno, reflexivo y sensato. Su discurso no cambia. “No veo que sea un partido clave. Todos los partidos son importantes. Para tus objetivos te sirven los puntos de todos los partidos, pero no lo veo clave. Tengo absoluta confianza de que estaremos en la parte de arriba y por el camino tendremos tropezones, pero no dependerá de este partido. Es una liga larga, con rachas malas como ahora en las que sumas poco y otras donde sumas más. No creo que ese partido tenga esa importancia”, señaló el técnico valenciano este viernes en la Ciudad Deportiva. “Tengo la absoluta confianza de que el equipo va a estar arriba al final, aunque por el camino tendremos tropiezos, rachas de sumar poco, como la actual, y otras de sumar más”, añadió.

Escribá toma como referencia a seguir el partido contra el Oviedo: “Nos costó al principio, la primera media hora, la salida de balón desde atrás. Ya nos pasó contra el Eibar y sobre eso hemos trabajado y pensamos que vamos a mejorar. Luego, respecto al partido en global sigo pensando que la diferencia entre partido bueno o malo solo fue el resultado. Tiramos 19 veces a gol, hicimos ocasiones de sobra para ganar. Ellos me reconocieron que ningún equipo les había sometido como nosotros, esa fue su lectura. Fue un partido muy completo, solo nos faltó el acierto. La parte negativa es que nos está costando porque los equipos nos conocen, se cierran más, y nos están esperando desde atrás”, analizó.

El Zaragoza solo ha ganado uno de sus últimos nueve partidos y eso lo marca todo, pero Escribá trató de poner el acento en el nivel de juego de los partidos más recientes: "Hemos sumado menos de lo que hemos merecido a nivel de puntos. A nivel de juego me quedé descontentó el partido del Eibar, incluso con 2-0 al descanso, es el momento que más frío me dejó. En ningún momento fuimos nosotros, solo cuando nos hacen el 2-1, que es cuando mejor estábamos. El equipo ha hecho partidos buenos. En Gijón se jugó bien todo el partido y en Burgos se compitió bien. Mañana vamos a lo mismo: nos van a exigir jugar y competir bien. El Elche tiene muy buen rendimiento en casa y un ritmo muy bueno, nos va a exigir mucho”, declaró.

En Elche, se espera que Francho Serrano pueda incrementar su cuota de minutos tras reaparecer contra el Oviedo. “Lo veo muy bien. Seguramente no estará en su mejor momento de forma, pero le metió un ritmo muy bueno al partido desde el principio. Nos pareció que era Francho. Lo veo bien y sinceramente creo que está para competir. Otra cosa es que aguante los 90 minutos, pero yo lo vi muy bien. La semana pasada notaba algo pero ahora está perfecto·, explicó Escribá.

También dio algo de luz sobre el estado de Sinan Bakis, lesionado de una rodilla con un diagnóstico que los servicios médicos del club han introducido en el terreno de lo ambiguo. “Hizo la semana pasada un gesto en un entrenamiento que sintió una molestia. Se le hicieron las pruebas pertinentes y nos han dado unas cuantas semanas de baja, no sabemos cuántas pero hay un tratamiento en marcha. Esperamos que sea lo menos posible. Está fastidiado. Fue un palo para todos. Lo he visto más animado estos días. Puede estar lesionado unas semanas pero confiamos que se recupere pronto. Es mala suerte porque estaba recuperando la forma. Está teniendo mala suerte este curso”, indicó el entrenador, quien también valoró la sanción de un partido a Mollejo por su celebración de Cartagena: “Nos ha sorprendido la sanción. El club recurrió. Yo a nivel personal dije que no me parecía motivo de sanción porque no fue una falta de respeto para nadie, fue una expresión de alegría que puede ser fea o grosera pero no era insultante para nadie, era para él mismo. Ha recurrido el club y espero que para cuando se resuelva no cumpla ese partido pero ahora solo podemos esperar”, señaló.

Escribá vuelve a Elche, ciudad en la que es querido y reconocido. Ha dirigido a los ilicitanos en dos etapas, en la primera lo ascendió después de 25 años y en la segunda, lo sostuvo en Primera. "Sólo hay tres equipos al inicio de temporada con la obligación del ascenso, los descendidos. El Elche, por presupuesto y plantilla, está llamado a estar arriba. En las primeras semanas le costó, pero va a estar luchando por ascender. Es un partido especial para mí. Tengo muchos amigos allí. Los mejores años de mi vida los he pasado ahí”, finalizó.