Porfirio Fisac: "Siempre tengo algo roto"

El entrenador del Casademont Zaragoza, Porfirio Fisac, sigue sufriendo la plaga de lesiones que asola a su plantilla desde que el nuevo proyecto del equipo echó a andar, allá por el mes de agosto. El equipo no podrá contar durante “varias semanitas” con los servicios de Obi Emegano, que sufre una fascia en el pie que se ha complicado con una rotura, según ha confirmado este viernes el propio Fisac.

El escolta, por lo tanto, se perderá el partido de este domingo en Valencia (17.00) y varios encuentros más, a la espera de ver la evolución de su pie. Sí estarán en la Fuente de San Luis Jahlil Okafor -mejorado de sus problemas en el tendón- y Trae Bell-Haynes, aunque este último aún anda algo renqueante de su lesión en el hombro. Todos serán bienvenidos para un partido que Fisac pronostica como “muy físico” ante todo un rival de Euroliga.

Para sacar una victoria de Valencia, lo primero será “saber igualar el nivel físico que imponen”, según ha señalado este viernes el entrenador segoviano. “La parte interior -del Valencia- es de máximo nivel en todos los sentidos; es gente que va muy bien al rebote ofensivo, que corre bien y que usa mucho los contactos. Tenemos que ver cómo sujetar esa parte interior. Tienen gente con un ritmo importante, ya que con cualquiera de los cuatro bases tienen un buen ritmo para jugar con rapidez”, ha analizado Fisac.

En suma, el entrenador del Casademont Zaragoza espera un choque “de máximo nivel táctico y de máxima dificultad”, y más teniendo en cuenta que “este año más que nunca parece que jugar fuera implica derrota”. “Tenemos que jugar un partido de máximo nivel y perfección en porcentajes y defensa”, ha concluido.

Fisac ha vuelto a lamentar las dificultades con las que se encuentra semana tras semanas para preparar los partidos, con la enfermería funcionando a pleno rendimiento. “No tenemos la fortuna de trabajar todos los días con todos”, ha apuntado el entrenador, quien ha apuntado que solo ha habido “tres sesiones” con todos sus jugadores disponibles. “Lamento muchísimo no tener a todo el mundo, me gustaría tenerlo porque este grupo podría jugar muy buen baloncesto y al final tenemos que estar siempre parcheando, adaptando… No tengo nunca la sensación de estar preparando al equipo para un periodo largo de tiempo, tengo la sensación de estar tapando agujeros porque siempre tengo algo roto”.