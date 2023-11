La enfermería del Casademont Zaragoza se llena para recibir al Brindisi: "Tenemos de baja hasta al delegado"

Porfirio Fisac, entrenador del Casademont Zaragoza, lamentó este martes el elevado nivel de ocupación que tiene actualmente la enfermería del equipo aragonés. El técnico dijo tener “tres bajas de máximo nivel” para recibir este miércoles al Brindisi italiano en el Príncipe Felipe (20.00). Por distintas razones, Bell-Haynes, Emegano y Okafor no podrán ser de la partida en la penúltima jornada de la primera fase de la FIBA Europe Cup.

“Tenemos la enfermería llena. Hasta Luis, nuestro delegado, está de baja por enfermedad. Se nos está juntando todo”, afirmó Fisac, que poco después auditó ligeramente las distintas dolencias de sus jugadores. “A Obi Emegano hoy se le hacen más pruebas. En el caso de Bell-Haynes, siguen las dolencias que tiene en el hombro. A partir de ahí, veremos cómo evoluciona. Okafor es lo mismo de siempre. No queremos que esos problemas en el tendón pasen de ahí”, explicó Fisac.

Sobre el próximo rival, el técnico advirtió que se trata de “un grupo muy físico”. “Tienen jugadores como Morris o como Johnson que juegan a un nivel muy alto. Nos va a costar igualar ese nivel físico, además tienen un gran uno contra uno. El grupo todavía no está nada sentenciado, con dos victorias te puedes meter. Ellos no llevan ninguna y es la última oportunidad de poder meterse”, recordó, antes de insistir en que las ausencias de Emegano, Bell-Haynes y Okafor afectan “en exceso” al Casademont.

Fisac lanzó también un contundente y enigmático mensaje al aire, aunque no precisó su destinatario. “Es un encuentro difícil, hay gente que lo ve todo muy fácil y que está chupado. Desde el autobús no se ganan los partidos. Como tengo tanto respeto por el rival, no creo que se gane desde el asiento de casa. Necesitamos sacar los dos partidos que tenemos en casa”, finalizó.