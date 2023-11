Helena Oma: "Estoy en el mejor momento de mi carrera"

La sonrisa de Helena Oma es la sonrisa de todo el Casademont Zaragoza. La escolta catalana, MVP de la última final de Copa de la Reina, disfruta esta semana de su primera convocatoria con la selección española absoluta, con la que podría debutar incluso esta tarde en partido oficial. El equipo que dirige Miguel Méndez se mide a partir de las 18.00 (Teledeporte) a Croacia en Split.

¿Cómo se enteró de la llamada con la selección, quién se lo comunicó?El club me comentó que existía la posibilidad de estar en la lista definitiva, pero luego fue Miguel (el seleccionador) quien me llamó y me lo comentó personalmente.

¿Y qué sintió en ese momento?La verdad que un poco de sorpresa. No tenía guardado el número del seleccionador, así que me esperaba cualquier llamada. Cuando me dijo que era él, ya pensé que era porque había entrado en la lista. Me puso muy contenta, pero también muy nerviosa.

Después de ser la MVP de la última final de Copa de la Reina, ha arrancado la temporada en un gran estado de forma. ¿Pensó que le podía llamar la selección?La verdad es que no, en ningún momento. Sabía que estaba haciendo una buena temporada, pero soy consciente del altísimo nivel que tienen mis compañeras. No solo en España, también por Europa. No era algo que me esperase.

Oma, a la izquierda, sonríe durante un entrenamiento con España. Federación Española de Baloncesto

Mariona Ortiz, compañera suya en el Casademont Zaragoza, también fue convocada con España por primera vez el curso pasado. ¿Le dio algún consejo?Sí, que estuviera tranquila, que hiciera lo que siempre he hecho. Que fuese yo misma, que me iban a cuidar muy bien. Sin duda, ha sido así.

El domingo se concentró con la selección y ayer viajó a Croacia para el encuentro de esta tarde. ¿Cómo han ido estos primeros días?Muy bien. Al principio consiste en adaptarte, conocer las jugadas, las compañeras… Ahora que ya llevamos más días estoy mucho más habituada, con mucha confianza y muy agradecida por cómo me están tratando en la selección.

¿Es muy diferente entrenar con Miguel Méndez a hacerlo con Carlos Cantero?Sí, por supuesto que sí. Ni es el mismo nivel de exigencia ni nos va a tratar de la misma forma. Son personas totalmente diferentes, pero me encuentro muy bien con los dos, tanto con Miguel como con Carlos.

¿Qué compañera es la que más le ha sorprendido?Calidad tienen todas las compañeras… y mucha. Llevo muchos años jugando contra ellas y con algunas ya había coincidido. A nivel personal, Silvia (Domínguez) es un ejemplo que, desde el primer año en Girona, siempre he tenido como una gran jugadora. Tanto ella como el resto de compañeras me están ayudando mucho a adaptarme y a que todo sea más fácil.

Hoy puede debutar contra Croacia. ¿Había soñado alguna vez ese momento?La verdad es que sí, llegué a soñar con jugar con la selección, pero también me centro en seguir trabajando y en que las cosas lleguen. Independientemente de lo que pase, afronto este momento con la misma mentalidad de esfuerzo y trabajo que he empleado durante estos años. Quiero dar el 100% con la selección española.

¿Qué puede aportar una jugadora como Helena Oma a la actual subcampeona de Europa?Lo mismo que he hecho todos estos años. Agresividad, defensa, tranquilidad...