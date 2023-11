El Barbastro se asegura un rival de Primera: "Queremos un equipo que atraiga gente"

Aún no hay fecha para el sorteo, pero el Barbastro ya sabe que la siguiente eliminatoria de la Copa del Rey va a ser histórica para el club. Aunque aún faltan dos eliminatorias por jugarse (incluida la del Real Zaragoza) y otra que puede impugnarse por alineación indebida, el equipo del Somontano ya sabe que un rival de Primera División visitará el Municipal de Deportes, algo que nunca ha ocurrido hasta ahora en partido oficial.

Los tres partidos pendientes van a influir en el sorteo. El Atzeneta-Real Zaragoza, el Gimnástica Segoviana-Sestao River (aplazados por el viento) y el Arosa-Granada (que podría impugnarse por alineación indebida de los granadinos) van a condicionar la confección de los bombos de la segunda ronda. Tanto, que el sorteo se iba a celebrar el próximo martes, pero se va a aplazar hasta que se resuelvan las eliminatorias.

La razón es que el formato copero cruza a los equipos de las categoría más bajas con los de las más altas. El Barbastro estaba pendiente de cuántos equipos se clasificaban de Primera División y cuántos lo hacían de su categoría (Segunda RFEF) o de las inferiores (Tercera y Preferente) para saber si le llegaría un rival de Primera o no. La respuesta, pase lo que pase, va a ser afirmativa.

En el bombo de la siguiente ronda habrá 15 o 16 equipos de Primera, dependiendo de si el Granada es excluido o no. Tienen hueco fijo Betis, Mallorca, Getafe, Real Sociedad, Sevilla, Celta, Cádiz, Rayo, Girona, Almería, Las Palmas, Athletic de Bilbao, Villarreal, Valencia y Alavés (están excluidos de esta fase Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Osasuna). Estos equipos se tienen que cruzar con los equipos clasificados de más baja categoría. De Regional Preferente y de Tercera solo ha superado la primera ronda el Astorga. Como mucho, podrían hacerlo también el Atzeneta si elimina al Real Zaragoza y el Arosa si le dan por ganado el partido contra el Granada. En ese caso, tres ‘Primeras’ quedarían reservados para ellos y quedarían otros 13 por cruzar.

Un número que sería suficiente para cubrir a todo el siguiente grupo de equipos clasificados de categorías más bajas, los de Segunda RFEF, que de momento son once: Barbastro, Andratx, Arandina, Cayón, Orihuela, Terrassa, Tudelano, Valle de Egüés, Yeclano, Zamora y Villanovense. Se les podría unir la Gimástica Segoviana si vence al Sestao River. Serían, por tanto, doce de Segunda RFEF para trece de Primera: suficiente para garantizar un rival de la élite en Barbastro.

El presidente del club, Rafael Torres, señala que toda la ciudad está “muy ilusionada” con la Copa. Espera que el sorteo sea “lo antes posible” porque “hay que preparar un montón de historias”, como gradas supletorias, iluminación, venta de entradas… Sobre el rival, no se quiere mojar demasiado: “Me gustaría un equipo que atraiga gente, pero sé que cualquiera de Primera lo va a hacer. Por la calle me dicen el Sevilla para que venga Sergio Ramos, el Athletic de Bilbao… Yo no me voy a pronunciar, estaremos contentísimos de recibir a cualquiera”, cuenta.

Lo que es seguro es que será “un día histórico” para la capital del Somontano, acostumbrada a cruzarse en Copa con rivales como el Binéfar, el Monzón, la Peña Sport, el Tarrassa… “La ilusión que tenemos es tremenda”, señala su presidente.