Un ciclón arrolla al Tardienta

No hay nada que se le pueda reprochar. Luchó hasta el final con pundonor, ilusión y esfuerzo. El resultado no fue ni mucho menos el soñado, pero no por ello el choque dejará de quedar para el recuerdo. David no pudo con Goliat. El Tardienta, el colista del grupo 1 de la Regional Preferente aragonesa, un conjunto en el que predomina la juventud con muchos jugadores recién salidos de juveniles, fue superado por el Getafe de Primera División. La diferencia era de cinco categorías y por ello el marcador de 0-12 no debe extrañar. Queda para el debate si realmente era necesario que los de José Bordalás, una vez ya todo encarrilado, siguiesen incrementando la goleada. Sus últimos goles generaron pitos y gritos de abusones. Llegaban después de seis partidos sin ganar con cinco empates y una derrota, y no quisieron dejar pasar la oportunidad de reafirmarse.

Aunque el Getafe introdujo en su alineación a canteranos y algún jugador poco habitual, restando el brioso inicio monegrino, pronto se convirtió en el amo y señor del partido. Eran más altos, más fuertes, más rápidos más todo. A pesar de eso, el Tardienta no renunció a tratar de combinar, a hacer valer sus armas. Quiso Fraile que obligó a Fuzato a poner la mano en una contra, quiso el veloz Akwesi que se pegó con los fuertes centrales azulones, quiso Diego Pardo con paradas de mérito a pesar de la lluvia de goles, quiso Carlos Río sacando varias bajo los palos, quiso Carlos Gutiérrez con un tiro desde fuera del área. Quisieron todos del primero al último.

Quizá pecó el Tardienta de valiente en su planteamiento inicial, un 4-4-2 que en la segunda parte, a la que se llegó con un 0-5, corrigió acumulando más gente atrás. Se confiaba en que el Getafe, equipo poco acostumbrado a llevar el peso del partido, al verse en esa tesitura dejase algún resquicio si se conseguía aguantar, pero no hubo ninguna grieta por la que colarse. Ante todo, lo que se quería era disfrutar y causar una buena impresión a su siempre animosa afición que despidió a los jugadores con aplausos.

Hubo una primera aproximación de los de rojo nada más empezar en la que se llegó al área de Fuzato elevando la expectación en la grada. Sin embargo, el Getafe rápido ahogó cualquier esperanza. El 0-1 lo marcó el canterano John Patrick a los siete minutos con un tiro cruzado dentro del área. Al cuarto de hora, el inglés Greenwood amplió ventajas y después se fueron sucediendo los goles de Aleñá, Jordi Martín y Óscar Rodríguez antes de llegar al descanso.

En la segunda mitad dio la impresión de que el Getafe quería contemporizar, pero fue un espejismo. Siguió la sangría. Óscar Rodríguez logró un triplete, Greenwood volvió a ver puerta y también marcaron Duarte, Latasa, Carmona y Mayoral.

Al Tardienta le costó seguir el ritmo y cada gol se hizo notar. Quiso animarse e incluso tuvo los tiros a puerta de Fraile y Carlos Gutiérrez, y una falta en la que se colgó un balón al área que todos quisieron cabecear. El balón parado era una de las armas con las que se quería hacer daño. No hubo añadido, el árbitro García Verdura, pitó el final justo en el 90.

Le queda ahora al Tardienta centrarse en la liga, en la que debe lograr la salvación. Hubiese gustado que el choque hubiese sido más competido. Queda sin embargo la ilusión de volver a verse en una lid similar. El Tardienta tocó el cielo y esa es una sensación ante la que resulta difícil no pedirmás.

- Ficha técnica

0 - Tardienta: Pardo; Mercadal, Río, Sinusía (Duato, m 66) , Lobede; Salas, Rodriguez (Borruel, m. 46), Fraile, Escartín (Lainez, m. 60); Tosat (Gutierrez, m. 46), y Akwesi (Orga, m. 46).

12 - Getafe: Puzato; Iglesias (Borja Mayoral, m. 71), Alderete (Mitrovic, m. 60), Duarte, Martín; Aleñá (Mata, m. 60), Milla, Jhon Patrick (Carmona, m. 71), Oscar Rodriguez; Greenwood (Latasa, m. 60), y Lozano.

Goles: 0-1, m. 8, Jon Patrick; 0-2, m. Greenwood; 0-3, m. 31, Lozano; 0-4, m. 33, Martín; 0-5, m. 35, Oscar Rodriguez; 0-6, m. 54, Grenwood; 0-7, m. 56, Oscar Rodriguez; 0-8, m. 64, Oscar Rodriguez; 0-9, m. 68, Duarte; 0-10, Latasa, m.71); 0-11, m. 78, Borja Mayoral; 0-12, m. 85, Borja Mayoral.

Arbitro: García Verdura. (Comité Territorial Catalán). Mostró tarjeta amarilla por parte del Tardienta a Lobede.

Incidencias: Partido correspondiente a la primera eliminatoria de la Copa del Rey entre el Tardienta y el Getafe disputado en el Estadio del Alcoraz de Huesca ante unos 2.000 espectadores. Se guardó un minuto de silencio por el reciente fallecimiento del joven Jorge Oliva de Tardienta.

1010601