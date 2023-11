El Teruel queda eliminado de la Copa del Rey en la prórroga con polémicas arbitrales

El CD Teruel ha quedado eliminado de la Copa del Rey al caer por la mínima por 1-0 en Mutilva ante el Valle de Egües. Un partido en el que los de Víctor Bravo fueron superiores y protagonizaron mayores ocasiones y acercamientos al área navarra, pero dos acciones muy dudosas en las que el árbitro se decantó en ambas a favor de los navarros decantó la balanza en la prórroga. Miguel Díaz convirtió un penalti -muy dudoso que supuso la segunda amarilla a Cabetas- en el minuto 110; y previamente, en la segunda parte, le fue anulado un gol a Cabetas por un fuera de juego previo de Gabarre que también es objeto de polémica.

El inicio de encuentro reflejó a dos conjuntos que se respetaban mucho y no querían asumir grandes riesgos. A los seis minutos llegó el primer remate para los navarros, con un remate de cabeza de Sergio López a la salida de un córner que se fue por encima del larguero. Poco después, llegó la acción de mayor peligro en la primera parte. El jugador local Javi Terés estaba a punto de rematar a placer en la frontal del área pequeña ante Taliby, momento en el que Sierra interpuso su pie para repeler el disparo y desviar así su trayectoria a córner.

Con el transcurso de los minutos, el Teruel fue tomando mayor posesión, con posesiones largas, pero sin llegar a generar peligro. Borja Martínez lo intentó desde fuera del área, en una acción que terminó desviada a saque de esquina. Una gran elaboración entre Tena y Aparicio le llegó a Gabarre en una posición muy forzada, quien se quedó sin ángulo ante la salida de Izan y su remate se perdió fuera. El Teruel también hizo trabajar a Izan con dos disparos flojos de Aparicio y Alastuey que no conllevaron mayores contratiempos al portero local, Izan. La última ocasión de la primera parte fue un remate de Cabetas a la media vuelta en el 45’ que se marchó rozando el palo.

En el inicio de la segunda parte, llegó la primera de las jugadas polémicas. Cabetas envió el balón al fondo de las mallas, en una acción en la que le señalaron un muy dudoso fuera de juego a Gabarre. Borja Martínez y Castillo generaron acciones de peligro, aunque Izan estuvo muy seguro en la portería local. Buenacasa, que había entrado de refresco en la segunda parte, también se le vio inquietar a los defensas y tuvo un remate de cabeza en el 76’ que se marchó por encima del larguero.

Taliby no tuvo que intervenir hasta el 77’, un hecho que refleja lo bien que se mantuvo el Teruel en tareas defensivas durante todo el partido. En el tramo final, al Teruel se le notaba la ansiedad de no haber abierto el marcador, y de nuevo Taliby tuvo que brillar para despejar a córner un disparo de Sergio López en el 88’. La jugada no terminó ahí, y el Valle de Egüés dispuso de un lanzamiento que se perdió rozando el palo. Después de tres córners consecutivos infructuosos para el Teruel, fue el conjunto navarro quien estuvo a punto de evitar la prórroga, con un remate de Iriarte a la salida de un córner en el que intervino con éxito Taliby.

El equipo de Víctor Bravo fue superior en la prórroga, frente a un rival que buscaba defenderse a toda costa y tratar de sacar rédito del juego directo. Carmona probó fortuna desde fuera del área, y Ahn se encontró con una nueva parada de Izan, clave en los locales. Borja Martínez, tras girarse sobre sí mismo, no vio venir a Romero y concluyó la jugada individual con un remate que se fue por encima del larguero.

De nuevo, continuó la avalancha turolense en el inicio de la segunda parte. Izan fue otra vez el protagonista con un paradón a un remate a bocajarro de Ahn. Poco después, llegó la jugada que todo lo cambió. Sola Gascón se tiró el balón en largo, y Cabetas se lanzó al suelo para cortarlo. Pese a que toca claramente balón, el árbitro señaló un penalti que Miguel Díaz convirtió ajustado al palo derecho de Taliby. El Valle de Egüés se encerró todavía más con el marcador a favor, sus recogepelotas hicieron todo lo posible para perder más tiempo y de este modo el Teruel cayó eliminado.

FICHA TÉCNICA

Valle de Egüés: Izan, Arroki, Teres, Olague (Fermín, 84), Pablo López (Miguel Díaz, 74), Hasier, Sergio, Santano (Sola, 65), Roncal (Pablo Grande, 84), Hugo y Palacios (Astrain, 74)

CD Teruel: Taliby, Cabetas, Tena (Carmona, 90), Borja Martínez, Sanchís (Pascual, 81), Correia, Sierra (Borja Romero, 90), Aparicio (Ahn, 66), Facu (Buenacasa, 45) y Alastuey (Castillo, 66) y Gabarre.

Amonestados: Expulsado Cabetas por doble amarilla. Por parte del conjunto local, fueron amonestados Olague, Sola y Fermín García. Por parte de los visitantes, fueron amonestados Sierra y Carmona.