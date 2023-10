Iván Manceñido e Isabel Linares ganan la 10K de Zaragoza: "La gente te lleva en volandas"

La lluvia caída durante la noche ha provocado que algunos tramos estuviesen algo resbaladizos, pero la mañana de este domingo 29 de octubre ha sido ideal para correr. Dieciséis grados de temperatura y viento calmado. Lo que cualquier atleta querría. Y así lo han reconocido los mejores de esta Caixabank 10K Zaragoza El Corte Inglés a su llegada a la meta.

En categoría masculina, se ha impuesto Iván Manceñido, del Alcampo Scporpio71, con un tiempo de 30:17. En la femenina, la más rápida (35:40) ha sido Isabel Linares, del mismo club, seguida de Sara Benedi (36:05) y Ana Revilla (37:46).

“Ha sido mi primera participación en esta prueba y no ha podido ir mejor. El público te lleva en volandas; los ánimos que recibes de la gente son increíbles, y para alguien de Utebo como yo es muy especial”, ha valorado Manceñido tras cruzar la línea de meta por delante de Zakariya Elboubekraoui (30:30) y Roberto Martín (30:51).

“Este año había mucho nivel. Me he pegado a Sara Benedi, que la semana pasada ganó la Carrera de la Mujer, y a partir del kilómetro 5 he empezado a apretar y, al ver que no me seguía, he ido a más. Estoy muy contenta porque casi he hecho marca personal”, ha comentado Linares, destacando el “gran ambiente” que había en la ciudad.

El renovado recorrido de esta Caixabank 10K Zaragoza El Corte Inglés ha sido más céntrico, totalmente llano, y eso ha propiciado una carrera rápida para las cerca de 3.000 personas que, desde las 9.30, han participado en la prueba.

Los atletas han partido desde el paseo de Echegaray y Caballero, junto al Puente de Piedra, para después avanzar hacia César Augusto, el Coso, el paseo de la Independencia, la calle Don Jaime y la ribera del Ebro, hasta finalizar en la plaza del Pilar.

Como es habitual, ese punto ha sido el más concurrido. Los aficionados esperaban a sus amigos y familiares. Los jaleaban en la recta final. Les daban ese último empujón, tan necesario para los que van algo justitos.

Ha habido un 30% de participación femenina (el doble que hace una década); atletas de todas las edades y hasta un recién casado, Néstor Bordonaba, que cumplía el reto de correr para poder cobrar el regalo de bodas de sus amigos.

Así se lo habían exigido, con el correspondiente cachondeo, y ahí estaban algunos de ellos para verle acabar junto a un pelotón de atletas. Los que iban tras la la liebre de los 55 minutos.

Un domingo distinto, emocionante, en el que no ha habido que lamentar incidencias graves. Así lo han confirmado desde la organización de esta 10K, celebrando el éxito de participación en esta fiesta del atletismo popular.