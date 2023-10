Carlos Mayo: "Sabía que estaba bien, pero no esperaba esa marca. Es una locura"

59 minutos y 31 segundos para correr 21 kilómetros y 97 metros. Una semana después, ¿cómo analiza Carlos Mayo su récord de España de media maratón?

Estoy asimilándolo. Hablando con gente voy tomando conciencia, pero no deja de ser una locura de marca, lleva su tiempo asimilarlo. No me lo esperaba. Sabía que estaba bien, que no andaría lejos de mi mejor marca personal, pero no sabía que llegaría hasta ese punto.



Se veía bien entrenando, pero no se había probado en una carrera tras una época de lesiones.

Cuando vienes de un periodo en el que no has podido competir por lesión, hasta que no te pones un dorsal no sabes si vas a estar al nivel de los entrenamientos. Yo no suelo fallar en competición, pero hasta que no compites, no sabes.



¿Cómo recuerda el pasado domingo en Valencia?Calentando no tuve sensaciones muy buenas, pero era muy temprano. Una hora antes de la carrera no había amanecido y se nota que al cuerpo le falta activación.

Pero luego...Lo que marca las sensaciones en una competición así es ese primer kilómetro. Fui adelante y vi que pasé el primer kilómetro en 2:45, las sensaciones eran muy buenas. Pensé que iba a ser un buen día.