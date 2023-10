Carlos Mayo, en la media maratón de Valencia: "Llevaba mucho tiempo buscando un récord"

El atleta aragonés Carlos Mayo, que se convirtió este domingo, en el Medio Maratón de Valencia, en el nuevo plusmarquista español de la distancia, tras rebajar la marca que desde 2001 poseía Fabián Roncero, aseguró que llevaba tiempo trabajando para poder conseguir batir un récord.

“Llevaba mucho tiempo buscando un récord. Hice el intento en 2021 y no salió. Por fin se han dado todas las circunstancias. A pesar de que las liebres hoy no han cumplido lo que habían dicho, he hecho un grupete y hemos ido hablando”, explicó.

"Miraba los parciales cada cinco kilómetros para situarme respecto a la marca y veía que iba rápido pero tenía la sensación de que se me hinchaban las piernas y sabía que ese ritmo era imposible de mantener, pero veía que si aflojaba un poquito y me guardaba fuerzas para los últimos cinco kilómetros tenía piernas", relató al final de la carrera. “Era un test, habíamos salido a arriesgar y me he llevado el premio. Por fin sale el trabajo”, señaló Mayo, quien ya está trabajando para preparar el Maratón de Valencia del próximo mes de diciembre.

Por su parte, Laura Luengo, quien también batió el récord femenino español del Medio Maratón, indicó en rueda de prensa que "nunca he perseguido un récord, aunque sabía que podía correr un medio maratón bastante rápido”.

“La primera parte de la carrera he salido un poco más despacio y, poco a poco, he ido progresando. Pensaba que estaba bien y he ido progresando hasta hacer un último 5.000 muy bueno. En el último kilómetro he visto que batía el récord de España y ha sido muy especial”, aseguró.

“Pienso que hay muchas chicas jóvenes que deben probar la ruta y lo pueden hacer muy bien. Estamos en una época muy buena en el atletismo femenino. Era un récord asequible, pero tenía su dificultad porque Trihas es una gran atleta”, apuntó respecto a la anterior plusmaquista, que logró la marca en 2018 que hoy ha caído.

José Antonio Redolat, seleccionador de la élite española del Medio Maratón Valencia, comentó que están "muy contentos por los dos récords de los atletas españoles". "Carlos iba a salir a arriesgar y la verdad es que estoy súper contento. Es una alegría tenerlos en Valencia. Las marcas de los primeros españoles han sido unas grandes marcas”, añadió.

Paco Borao, director del Medio Maratón Valencia y presidente de la SD Correcaminos, organizadora de la prueba, apuntó que han conseguido "una de las ediciones más interesantes y, deportivamente hablando, la mejor de los últimos tiempos".

"El circuito, perfecto; climatología, perfecta; la organización, también. Los atletas han podido disfrutar de una oferta de carrera perfecta. Como ha dicho Redolat, tenemos récord masculina y femenino, españoles que hace mucho tiempo que no conseguíamos”, finalizó.