Toni Abadía vuelve al barro: "Me llegué a plantear la retirada"

Toni Abadía está de vuelta. El atleta zaragozano deja atrás una de las épocas más complicadas de su carrera y se presentará este domingo en el mejor cross del mundo, el de Atapuerca, codo con codo con los mejores del planeta sobre el barro. No será, probablemente, el Toni Abadía de las mejores tardes, pero al menos le va a servir para volver competir en la élite mundial del atletismo, algo que no tenía del todo claro hasta hace unos meses.

El atleta cuenta que el último año “ha sido un desastre a nivel físico”. El año pasado a estas alturas sufrió una fasciopatía que le llevó a tener que inmovilizar por completo su pie izquierdo con una bota Walker. Ya eran varios meses de dolores fuertes, pero su cuerpo dijo “hasta aquí”. “Tuve problemas para cumplir plazos de recuperación, eso me provocó falta de motivación… Venía de episodios de ansiedad fuerte, de estar ocho meses sin competir por ese motivo, así que se me juntaron problemas físicas y anímicos”, cuenta.

Eso le hizo plantearse todo. “Fue muy duro. Ves compañeros de quinta (tiene 33 años) que se retiran de manera profesional y tú te lo planteabas, claro que te lo planteas”, admite. Sin embargo, ha logrado salir adelante gracias a varios apoyos. En el plano deportivo, su entrenador Pepe Mareca y Jesús Olmos (el conocido como frutero ‘runner’): “Pepe ha sido fundamental porque nunca te deja tirar la toalla, y con Jesús conseguí un compañero de fatigas que ha estado siempre al pie del cañón”. En el plano físico, se acuerda de su ‘fisio’, Héctor Lasanta y su podólogo, José Antonio Capacés.

A este cuarteto se une una persona aún más importante si cabe, su hija Mía, que nació el 4 de agosto. “Nos enteramos que iba a nacer en medio de mi lesión y mi bajada de rendimiento. Ha sido un motor fundamental para mí. He sentido la necesidad de que mi hija me vea competir, he soñado con dedicarle una celebración en su honor al pasar una línea de meta”. Pudo hacerlo en las victorias que ha logrado estos meses en las 10k de Calatayud y de Nerja, en las que se impuso contra su propio pronóstico.

Ahora, vuelve al barro del cross un año después. Atapuerca reunirá este domingo a los mejores del mundo, con un Toni Abadía cuyo rendimiento es “una incógnita”. “Nunca me he escondido cuando no he estado en buena forma, y yo sé que no estoy en mi mejor momento, pero voy en línea ascendente. Es el mejor cross del mundo y quedar el primer atleta nacional está muy lejos, pero quiero estar cerca de los mejores españoles. Para mí, estar en la línea de salida es un premio y estar sin dolor, también; ahora plasmarlo en resultados”, señala.

"Con el tema de la ansiedad aprendí que hablar de fracaso es un tabú. Pero en la vida hay que aceptar las cosas", señala el atleta zaragozano

Para alguien acostumbrado a ser el rey nacional del barro, ese cambio de rol requiere una adaptación. “Con el tema de la ansiedad aprendí que hablar de fracaso es un tabú. Pero en la vida hay que aceptar las cosas. Yo llegué a aceptar que no iba a poder volver al atletismo de alta competición, y el tiempo me ha dicho finalmente que sí puedo estar. Soy consciente de que ir a unos Juegos Olímpicos ahora puede ser demasiado ambicioso, pero en el deporte hay cabida para todo y para todos. Lo importante es dar el cien por cien siempre, a pesar de las circunstancias, y saber reinventarse”.

Esa reinvención pasa, más a corto que a medio plazo, por la maratón: “Siempre he dicho que un buen fondista no puede decir que es completo sin probar la maratón, independientemente de la marca que haga. Quería debutar este año, pero no fue posible, así que será en 2024”. Su debut en la prueba reina del atletismo tiene fecha y lugar: el 18 de febrero en Sevilla.