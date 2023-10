El aragonés Héctor Guerrero, bronce en el Mundial de Fitness: "Es indescriptible"

"Esto viviendo un sueño", admite, emocionado, Héctor Guerrero, que acaba de coronarse con la medalla de bronce en el Mundial de Fitness, anteponiéndose a 380 deportistas llegados de 30 países distintos. Y es que ni en sus mejores planes entraba, hace unos años; convertirse en uno de los mejores del mundo en la disciplina que le apasiona.

Hace tan solo unas semanas el aragonés se alzaba con el preciado metal en el campeonato celebrado en Vancouver, Canadá. "Quién me lo iba a decir a mí que hace un par de años no había subido un avión en mi vida, y ya me he cruzado medio mundo gracias a este deporte", afirma, entre risas. Y es que en noviembre de 2022, el de Alagón viajaba hasta Aruba, una pequeña isla ubicada en el Caribe, donde se volvía a casa con un sexto puesto en esta misma prueba.

En esta ocasión, Guerrero participaba en la categoría máster 40/44 años, y viajaba a Canadá del 30 de septiembre al 2 de octubre con otros seis españoles, siendo el único aragonés de la comitiva. "Qué te voy a decir, para mí es un honor y un orgullo representar a mi tierra y lograr obtener un resultado así. Es indescriptible". Eso sí, no fue tarea fácil. Y esta vez decidió viajar con tiempo para aclimatarse al entorno. "La primera vez fue todo una aventura, en esta ocasión hemos ido más preparados y sabíamos a lo que veníamos", asegura.

Además, este año ha contado con el apoyo del municipio zaragozano, donde regenta su propio centro deportivo -Box And Fitness Alagón- desde el año 2014. El Ayuntamiento de su localidad natal no dudó en otorgarle una subvención para colaborar con su viaje y hacerle el camino mucho más fácil. "El año pasado el pueblo se volcó conmigo, y fue maravilloso porque me ayudaron a lograr cumplir el principio de este sueño", rememora.

Y es que ya e en 2022 decía que había vivido "la mejor experiencia de su carrera deportiva", sin embargo, tras el triunfo del Mundial de Vancouver; asegura que, sin duda, lo ha sido esta. En cuanto a la competición, se divisió en test –con pruebas de resistencia, fuerza, potencia, habilidades, gimnásticos-, y un mix modal.

El primer día quedó en cuarto lugar en Resistencia y tercero en Peso. El segundo día logró el 11º puesto en Habilidad y el séptimo en Fuerza, bajando del cuarto al sexto puesto en la general. Sin embargo el último día, tras lograr el cuarto puesto en Potencia, quedó segundo en la última prueba Combinada logrando escalar hasta la tercera posición final.

Guerrero conoció el entrenamiento funcional hace una década, cuando todavía no era conocido ni estaba tan de moda como ahora. Hoy en día la mayoría lo conoce como ‘crossfit’, pero existe mucha confusión en torno a esta práctica deportiva: "Se trata de un deporte de alta intensidad que combina ejercicios de halterofilia -o levantamiento de pesas-, gimnasia deportiva y trabajo de resistencia, y que busca mejorar la forma física de la persona de manera general, trabajando fuerza, potencia, resistencia, equilibrio, coordinación...".

Tras el sueño olímpico

Además, quienes practican este deporte continúan soñando con que se convierta en deporte olímpico. "Para ello debemos cumplir una serie de requisitos y llegar a un número de deportistas federados", reconoce. En España hay más de medio centenar de clubes, de los cuales nueve se encuentran en Aragón, distribuidos en las tres provincias. "Somos más de 3.000 personas practicando este deporte, pero no hace más que crecer", señala.