Raquel Roy y Babacar Seck, acento aragonés en el Mundial de kárate de Budapest

La selección española de kárate pone rumbo a los Mundiales de Budapest, que se disputarán entre el 24 y el 29 de octubre, con el subcampeón olímpico Damián Quintero encabezando la lista de los 23 convocados, tras la retirada de la laureada karateka Sandra Sánchez, y en la que también sobresalen los zaragozanos Babacar Seck, número uno del ranquin mundial en kumite, y Raquel Roy, en kata.

La ausencia de Sánchez, supone un nuevo reto para el combinado español, que se trajo a casa en los Mundiales de Dúbai de 2021 un total de cinco medallas. "Soy consciente de que todos nos hemos preparado al 100% para llegar en condiciones la semana que viene y sacar lo mejor de nosotros encima del tatami. El trabajo ya está hecho, como se suele decir. Solo nos queda disfrutar e intentar traer el máximo número de medallas posibles para España", afirmó Quintero este viernes durante el acto de presentación del combinado español, celebrado en el Consejo Superior de Deportes (CSD).

Quintero, que defenderá el oro individual de kata, se hará acompañar en la cita mundialista de Sergio Galán López, Salvador Cisneros, Raúl Martín Romero y Óscar Cuadrado. En chicas, la lista es novedosa, ya que cuenta con el estreno de la campeona de Europa, Paola García, acompañándole Gema Morales Ozuna, María López Pintado y la zaragozana Raquel Roy, que aspira a seguir ampliando su palmarés internacional.

En la categoría kumite masculino, encabeza la lista Babacar Seck Sakho (+84kg), con el número uno del ránking mundial. Alex Ortiz de Eulate (-60 kilos), luchará por el oro individual, y en equipos lo harán Fernando Jimeno (-67kg), Alberto Romero (-75kg), Joan Clopes (-84kg), Babacar Seck Sakho (+84kg), Carlos Bernardo, Zsamoran Cabello y Alejandro Díaz.

La andaluza María Torres (+68kg), que logró el oro en los mundiales de Dúbai, intentará defender su triunfo. En su categoría (kumite femenino) acudirá a la cita, Nadia Morales (-50kg), Sonia Villalobos (-55kg), Carlota Osorio (-61kg), María Isabel Mejía (-68kg) y Adriana Álvarez.

Foto de familia tras la despedida de la selección española de karate para los Mundiales de Budapest CSD

Antonio Moreno, presidente de la Real Federación Española de Kárate, aprovechó para reiterar el hueco que deja ausencia de la campeona Sandra Sánchez en los Mundiales, pero destacó que el combinado está preparado para "lo que viene". "Creo que estamos preparados para conseguir todas esas medallas que os he propuesto, confiamos en vosotros claramente y en lo que tenemos que tener muy claro todos y todas, que sois los mejores, los que estáis aquí soy los mejores de España, y eso lo vamos a demostrar en el tatami y lo vamos a demostrar en Budapest", expresó el dirigente.

Presentación y despedida del #ESPKarateam para el Campeonato del Mundo de #Budapest2023.@amarqueomor y el Director General de Deportes del @deportegob , Fernando Molinero han deseado éxitos al equipo.

Mucha suerte al #ESPKarateam de deportistas, médicos y técnicos pic.twitter.com/ui9s1qxoUx — R.F.Española Karate (@RFEKarate) October 20, 2023

Respecto al parakárate, Moreno dijo que confía en Isabel Fernández, que pone marcha a su tercer campeonato del mundo. "Isabel lleva dos campeonatos del mundo, si no me equivoco, este puede ser su tercero, no sé si será el último o no, ella lo decidirá, pero, también es emotivo saberlo e importante contar con ella", dijo. En parakárate femenino, además de Isabel Fernández, compitirán Lucía Sánchez Rosado y Andrea María Pérez. En masculino, integran el equipo Carlos Huertas Ruiz, Víctor Manuel Prieto y Vicente Yanguez.