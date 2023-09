Babacar Seck, nuevo número 1 mundial: "Para ser el mejor, no importa de dónde vengas"

El aragonés Babacar Seck es el nuevo número uno mundial. Tras una sensacional temporada, este miércoles se dio a conocer que el karateca del barrio Oliver de Zaragoza ha alcanzado la cima de kumite +84 kilos, el peso pesado de una disciplina deportiva que le ayuda a expresarse –"a ser quien soy"– y en la que no deja de evolucionar.

La de 2023 está siendo una temporada magnífica para él. Ha firmado una gran Karate 1 Premier League, logrando un oro (Matosinhos), tres platas (Rabat, Fukuoka y El Cairo), dos bronces (Fujairah y Dublín); además de hacerse con el bronce en el Campeonato de Europa de Guadalajara del pasado ms de marzo.

Antes, ya había sido oro en los World Games de 2022 y 14 veces -se dice pronto- campeón de España, registros que, a sus 25 años, le han valido para convertirse en el mejor. Y todo a pesar de que, como resaltan desde la Real Federación Española de Karate (RFEK), Babacar no cuenta con ninguna beca debido a que en los próximos Juegos (París 2024) este deporte ya no formará parte del programa olímpico.

"Practicar kárate al más alto nivel sin tener otro tipo de ingresos está siendo muy complicado. He llegado a una edad en la que tengo gastos y necesito dinero para seguir avanzando"

"Este éxito es muy meritorio y le permite reivindicar esas ayudas institucionales o privadas para poder dedicarse a entrenar y seguir creciendo como profesional en su carrera", señalaban este miércoles desde el organismo, lamentando la falta de apoyos que debe enfrentar el zaragozano.

Tal es así que, hasta bien pocos meses, Babcar Seck no podía dedicarse plenamente al kárate. Compaginaba sus entrenamientos en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid (CAR), donde vive desde hace años, con su trabajo como vigilante de seguridad. Y no descarta tener que volver a hacerlo próximamente.

"Practicar kárate al más alto nivel sin tener otro tipo de ingresos está siendo muy complicado. He llegado a una edad en la que tengo gastos y necesito dinero para seguir avanzando y, probablemente, tendré que retomar el empleo. No me va a quedar otro remedio", cuenta, denunciando que, a pesar de sus buenos resultados, esté en desventaja con los rivales.

Karatecas como el egipcio Taha Tarek Mahmoud, segundo del mundo y gran competidor de Babacar, sí disfrutan de becas y ayudas que les permiten vivir del deporte. De ahí que él se sienta "dolido" por las circunstancias en las que va a tener que preparar el Campeonato del Mundo de su modalidad, que se celebrará a finales del mes de octubre en Budapest (Rumanía).

"Da igual de donde vengas. Si luchas por tus sueños puedes conseguirlo. Yo salí del Oliver y he llegado a ser el número uno"

"El objetivo en esa prueba es que no me adelante en el ranquin. Ya estoy preparándome para ello, pero con la tristeza de tener que seguir entrenando sin ningún tipo de apoyo institucional. Mis adversarios se dedican a esto al cien por cien, mientras yo tengo que buscarme la vida", completa Babacar, ejemplo de superación para los jóvenes que empiezan.

Marcado por sus orígenes

2Da igual de donde vengas. Si luchas por tus sueños puedes conseguirlo. Yo salí del Oliver y he llegado a ser el número uno», destaca Seck, una persona con "hambre" que siempre apela a sus orígenes como "inspiración" de su carácter ganador.

Aunque creció en el referido barrio zaragozano, hubo tramos de su infancia en los que vivió en Senegal. Sus padres son de allí; conocen lo que es la verdadera escasez; y le dieron una "educación luchadora", haciéndole ver que nunca hay que dejarse nada dentro. Mucho menos, sobre el tatami, sobre la superficie que le ha brindado la oportunidad de llegar a ser el más grande del circuito mundial.

"Si te lo crees de verdad y trabajas, puedes alcanzar cualquier meta. Yo, a pesar de todo, estoy aquí. Y os aseguro que lo voy a dar todo para seguir creciendo", concluye, en todo desafiante, Seck.