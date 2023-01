El karateca aragonés Babacar Seck agranda su leyenda

Cuando era pequeño apenas le llamaba la atención. «Me gustaba más el fútbol», reconoce entre risas Babacar Seck. Sin embargo, a los 10 años, la insistencia de su padre le recondujo hacia una disciplina, el kárate, que le ayuda a desahogarse, a «ser quien soy», y en la que no deja de crecer. Tiene solo 24 años pero sus números son ya los de un ganador excepcional: 14 veces campeón de España, bronce mundial, oro en los Juegos Mundiales de Estados Unidos… El aragonés acaba de aumentar este fin de semana su leyenda con un nuevo título, después de conseguir el oro en el Campeonato de España de kárate celebrado en Ourense.

Seck se impuso en la gran final de kumite de +84 kg al también aragonés Marcos Martínez, «un gran competidor», con el que ya se había enfrentado en numerosas ocasiones. En el horizonte, emerge su «gran sueño»: el Campeonato de Europa que se disputará el próximo mes de marzo en Guadalajara. «Es mi quinta medalla en categoría absoluta. Hay mucho trabajo y un esfuerzo muy grande detrás de un éxito así», señala el karateca, vencedor de tres combates durante todo el torneo. «Al principio tenía muy buenas sensaciones, estaba con muchas ganas de dar lo mejor de mí y fui preparado para ganar», afirma.

Una inoportuna lesión en el empeine lastró su rendimiento. Sin embargo, esta dolencia no le impidió volver a coronarse como el mejor de España en su categoría. «Hizo que mi tensión se rebajara, pero aún así pude luchar hasta el final y ganar. Eso sí, lo pasé mal, el resto de las rondas las hice prácticamente cojo», confiesa Babacar.

Sin demasiado tiempo para deshacer las maletas y saborear el éxito, el deportista viajó ayer a Madrid para desplazarse mañana a Egipto. Allí tratará de seguir «haciendo historia» para el kárate español compitiendo en la Liga Mundial. «Si gano me convertiré en el ganador del circuito mundial. Es otro de mis grandes sueños. Soy una persona con hambre, con ganas de crecer y mejorar cada día», revela el vecino del barrio Oliver, que también apela a sus orígenes para situar el origen de su carácter ganador.

«Nuestra familia nos ha dado una educación luchadora, las cosas no se regalan. Una parte de mi vida la he pasado en Senegal y sabemos lo que es no tener. Si te dan la oportunidad de ser el mejor del mundo, tú no puedes dejarte nada dentro. Quiero llegar lejos en el kárate español», pregona Babacar repleto de ambición.

Un nuevo patrocinador

Después de una difícil etapa compaginando su gran pasión, el kárate, con un empleo como vigilante de seguridad en un supermercado, Seck vive ahora más centrado en el deporte. «Estoy medio dedicándome al kárate. Encontré un patrocinador en Estados Unidos y me están ayudando mucho. Ahora mismo hay muchos deportistas que estamos pasándolo mal», reconoce el aragonés, que nuevamente lamenta la falta de ayudas por parte de las instituciones.

En este nuevo escenario, Babacar lleva a cabo una «exigente» rutina de entrenamientos con un solo objetivo: ser el mejor. «No pienso en mi edad, con 18 años ya quería ser campeón del mundo», revela el karateca, que entrena «todos los días» para estar siempre lo mejor preparado posible. «Ser campeón de España no es fácil. No es únicamente entrenar y competir, también hay que cuidar otros aspectos como el descanso o la alimentación. Ha sido una época dura, pero ahora es muy reconfortante. Por la mañana hago una sesión física de hora y media con Pablo, mi preparador, y por la tarde entreno otra hora y media, con Ángel Luis Chaves o Iván Leal», señala.

Una vez que concluya su aventura egipcia en la Liga Mundial, Babacar centrará todos sus esfuerzos en coronarse campeón de Europa en la cita de Guadalajara. «Es en España y mi gran sueño es ganar en casa. Nunca he ganado un Campeonato de Europa, me suele costar un poco más. Estoy centrado en ello y voy a trabajar muy duro para conseguirlo», sentencia.