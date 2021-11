Podcast Heraldo | Raquel Roy, presente y futuro del karate español

Raquel Roy nació en Zaragoza hace 23 años. Con tan solo 5 años se inició en el karate. Ahora, es campeona del mundo por equipos y se colgó el bronce en su actuación individual. No solo se dedica a este deporte sino que también estudia Ingeniería informática. El karate es una afición que comparte con su hermano y su padre, Alfredo Roy, que también practicó este deporte cuando tenía 18 años.

Ambiciosa, competitiva y luchadora. Con 9 años ya se subió al primer peldaño del podio para colgarse el oro en un Campeonato de España. Con 11 años ya estaba en la selección nacional y con 15 ya se proclamó campeona del mundo por equipos. Atesora una docena de medallas internacionales, con logros tan relevantes como el Campeonato de Europa absoluto que conquistó en marzo de 2019 en la modalidad de kata por equipos.

Ahora se encuentra en Dubái (Emiratos Árabes Unidos) con el conjunto nacional para disputar el Campeonato del Mundo. "El objetivo es ganarlo. Obviamente vamos a ir paso a paso. El viernes son las eliminatorias y buscaremos llegar a la final. Suponemos que será con Japón que es la actual campeona del mundo. A pesar de que sabemos que es muy difícil porque siempre son las favoritas, nosotras tenemos en mente la posibilidad de ganar. Somos muy positivas y confiamos en el trabajo", ha señalado la joven deportista.

Para Raquel, el karate es su vida. "Me aporta muchas cosas. Siempre que me preguntan que significa para mi el karate, me quedo en blanco porque no podría explicarlo con palabras todo... Son tantas cosas", ha apuntado la karateka.

Escuche el podcast y conozca toda la trayectoria y los objetivos de esta joven zaragozana. También participa en este espacio su padre, Alfredo Roy, y su entrenador, Santiago Velilla.