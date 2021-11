Podcast Heraldo | Recorre 36.000 kilómetros con un coche de 1994 que le costó 200 euros

¿Se imaginan recorrer 36.000 kilómetros por Europa con un coche de 200 euros y de casi 30 años? ¿Y 9.400 por el norte de África con un todoterreno de 900 euros? Eso fue lo que hizo el zaragozano Raúl Rioseco, un experimentado aventurero de 42 años.

Hay gente que tiene diferentes inquietudes en la vida. A unos les gusta el deporte, la música o otro tipo de aficiones, pero a Raúl Rioseco siempre le ha llamado la atención explorar lugares que no son de fácil acceso y que no suelen ser visitados por turistas. Para recorrer el mundo y no gastarse una cantidad importante de dinero, este aventurero compra coches baratos para viajar por decenas de países y descubrir los diferentes continentes.

Su última aventura fue por Europa con un Peugeot 126 de 55 caballos y 1.000 centímetros cúbicos. De color blanco, fue decorado por sus amigos y también por los lugareños de los diferentes sitios que visitaba. En la primera etapa recorrió el sur de Francia, Mónaco, Italia, Eslovenia, Croacia, Bosnia- Herzegovina, Montenegro, Albania y Grecia. Fue en Atenas donde dejó el vehículo estacionado durante un año. Una familia argentina cuidó del coche, mientras Raúl estaba en España trabajando.

La aventura por Europa no terminó ahí para Rioseco. Regresó a Atenas, se montó en su curioso coche y comenzó a recorrer Grecia de punta a punta. Después pasó por Macedonia del Norte, Kosovo, Serbia y Hungría. Unos amigos le cuidaron el vehículo en Bratislava y en el siguiente periodo vacacional, el zaragozano volvió a recorrer mundo con su fiel compañero. Visitó Polonia, República Checa y Alemania. Precisamente, Berlín fue la última ciudad que vio aquel coche tan peculiar. ¿Qué pasó con el automóvil después de recorrer 36.000 kilómetros? Escuche el podcast y descubre qué sucedió con el Peugeot 126 y conoce otras aventuras del zaragozano Raúl Rioseco.