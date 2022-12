El aragonés Héctor Guerrero, sexto en el Mundial de Funcional Fitness: "He cumplido un sueño"

Han sido meses de preparación, entrenamiento y, sobre todo, una larga espera. Sin embargo, absolutamente todo le ha merecido la pena al aragonés Héctor Guerrero al alzarse con el sexto puesto en el Mundial de Funcional Fitness, que se celebró el fin de semana del 18 al 20 de noviembre en Aruba, una pequeña isla ubicada en el Caribe. "Era la primera vez que subía a un avión en mi vida", reconoce, todavía emocionado.

En el centro que dirige en Alagón desde 2014, Box And Fitness Alagón, lleva varios días recibiendo el reconocimiento de vecinos y amigos. Y no es para menos. Tras ganar el campeonato nacional hace tres meses, el alagonero fue seleccionado para representar a España, dentro de la categoría 35-39 años. "No sabía que existiera pase directo, ni tampoco conocía el lugar de la prueba", admite.

Al tratarse de un deporte todavía desconocido, especialmente a nivel oficial, el atleta se vio obligado a sufragar los gastos del viaje. "Tuve que pensarlo un poco, pero mi familia se volcó conmigo, igual que mi pueblo, y me apoyaron para que pudiera ir a tratar de cumplir este sueño", rememora.

"A día de hoy creo que ha sido la mejor experiencia de mi carrera deportiva, en cuanto a nivel de competición, lugar y rendimiento. Es algo increíble"

Como él , hasta Aruba se desplazaron un total de 350 atletas de 50 países diferentes. Entre ellos, nueve españoles. Héctor era el único aragonés. "A día de hoy creo que ha sido la mejor experiencia de mi carrera deportiva, en cuanto a nivel de competición, lugar y rendimiento. Es algo increíble", explica. De hecho, jamás imaginó acabar en un Mundial, siendo uno de los 35 mejores deportistas de todo el planeta de esta disciplina. "En cuanto al escenario de la prueba… qué te voy a decir. Nadar en esas aguas cristalinas… es una maravilla", destaca.

El deportista de Alagón, integrante del equipo nacional, en la competición mundial H. A.

La competición estaba compuesta por un total de seis test – con pruebas de resistencia, fuerza, potencia, habilidades, gimnásticos, y un mix modal-. Guerrero comenzó la competición haciendo honor a su nombre, consiguiendo hacerse con un primer puesto en la prueba de resistencia y logrando la mejor marca de todas las categorías del Mundial, sobre los otros 349 participantes. Logró mantenerse en la tercera posición hasta la última prueba, donde "las cosas no salieron como esperaba".

En busca de la persona más en forma del mundo

El deportista tuvo contacto con el entrenamiento funcional hace casi una década, cuando todavía no era muy conocido. Es lo que la mayoría conoce como crossfit. "Desde hace tiempo buscamos que se convierta en deporte olímpico, y para ello debemos cumplir una serie de requisitos, y llegar a un número de deportistas federados", reconoce.

"Desde hace tiempo buscamos que se convierta en deporte olímpico, y para ello debemos cumplir una serie de requisitos, y llegar a un número de deportistas federados"

Representación española en el Mundial de Funcional de Fitness H. A.

Hoy, en España, son unos 80 clubes, en torno a 15 se encuentran en Aragón. "Aquí, entre las tres provincias, somos más de 3.000 personas practicando este deporte", señala. Son precisamente citas como el último mundial, las que les permiten llegar cada vez a más y más gente.

Pero, ¿qué es el entrenamiento funcional y por qué se ha puesto tan de moda? Sencillamente, porque es accesible a todo el mundo. Como explica el deportista, esta disciplina busca trabajar los músculos a través de la imitación de la cotidianidad, es decir, de ejercicios como planchas, sentadillas o zancadas. "Es un deporte de alta intensidad que combina ejercicios de halterofilia -o levantamiento de pesas-, gimnasia deportiva y trabajo de resistencia, y que busca mejorar la forma física de la persona de manera general, trabajando fuerza, potencia, resistencia, equilibrio, coordinación, etc.", concluye.