Tamara Vázquez, la única aragonesa en el Mundial de ironman

De entre las algo más de dos mil participantes, 28 fueron españolas y de ellas, solo una viajó desde Aragón. La oscense Tamara Vázquez completó el pasado fin de semana en Kona (Hawái) su segundo Mundial de ironman, ‘hombre de hierro’, una variedad de triatlón especialmente exigente. Es decir se enfrentó a 3,86 kilómetros de natación, 180,25 kilómetros de ciclismo y 42,20 kilómetros de carrera a pie para llegar a la meta, como ella dice, "con una sonrisa en la boca". Aunque lo importante era estar ahí, finalizó la 486 de 2.039 con un tiempo de 11h 28:05. Cumplió con su objetivo, invertir menos de doce horas y, de hecho, rebajó su marca del año pasado en 45 minutos no sin dificultades y "orgullosa de representar a mi país".

El Mundial de este año fue especial. Aunque desde 1978 se viene celebrando en Kona, ésta fue la primera vez en la que tuvo carácter exclusivamente femenino después de que la competición masculina -desarrollada el mes pasado- se hubiese trasladado a Niza (Francia). La ganadora fue la británica Lucy Charles que pudo así desquitarse tras cuatro subcampeonatos. "Una competición mixta siempre es mejor por la igualdad de condiciones, pero se dio así y creo que aprovechamos la oportunidad para vivir un gran y positivo día para la mujer en el deporte", afirma Vázquez, de 33 años. "La sensación fue muy bonita con todo chicas animándonos mucho y también con el apoyo de todas las familias empujando a sus madres, sus hijas y sus mujeres", valora resaltando que el número de participantes fue parejo al del Mundial masculino.

"Comencé con muchos nervios porque recordaba la dureza del año pasado, pero una vez que te ves dentro de la competición, que te metes en el agua y empiezas el tramo de natación te relajas, fluyes y adoptas una actitud positiva porque de lo contrario es imposible pasar por esto", comenta.

Uno de los aspectos a mejorar que había tenido en 2022 fue el de la natación, algo con lo que ha insistido en el último año. "El mar estaba movido, no llevábamos neopreno, lo que hace que vayamos más lento de lo habitual, pero aún así tardé cinco minutos menos", indica satisfecha. Con la bicicleta voló para superarse en 45 minutos a pesar del calor, 30º, la humedad, 75%, y el desnivel, y aprovechando que, a diferencia de lo que suele ser lo habitual, el viento que reina en algunos tramos dio una tregua.

Las dificultades serias llegaron con la carrera a pie. "Surgieron problemas y en los primeros kilómetros no me encontré bien. Tuve que ir más lenta de lo que pensaba hasta que los dolores desaparecieron en los últimos quince kilómetros, lo que me permitió acabar al máximo", narra. Durante los peores momentos, "la mente te dice que pares, pero veía al resto que seguía y me decía pues yo también", explica cómo encontró fuerzas para no detenerse.

Esa capacidad de esfuerzo, sin duda, es lo que la impulsó hasta la meta y también la que le llevó hasta Kona. La carrera de Vázquez había empezado mucho antes. La oscense ha sido campeona en múltiples disciplinas. Llegó a ser número dos nacional en bádminton, junto a su perra Diana ha estado presente en europeos y mundiales de canicross y en marzo se alzó con el título autonómica de duatlón estándar en la que era su segunda participación en una prueba de este tipo. Tampoco nada nuevo, el billete para su primer Mundial de ironman se lo sacó en su primer ironman, el de Vitoria del año pasado. También en Vitoria en verano aseguró su regreso a Hawái después de superar unos contratiempos físicos.

A esta exigente disciplina llegó por mediación del que ahora es su marido -se casaron en Kona el año pasado- el entrenador y también atleta Joserra Callén. De acompañarlo a las competiciones le picó el gusanillo. En el horizonte de Vázquez aparecen ahora más pruebas de ironman. "El 22 de abril estaré en el medio ironman de Valencia, que me servirá de preparación para el ironman de Lanzarote del 18 de mayo. Me gustan las metas complicadas, tiene mucho desnivel, viento y calor, quiero seguir retándome a mí misma", anuncia.