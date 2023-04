La campeona oscense Tamara Vázquez echa el freno por un problema de respiración

Tamara Vázquez frena hasta conocer el origen del problema que arrastra en el pecho y que no le deja respirar con normalidad. “Desde hace aproximadamente un mes noto que cuando entreno o compito en intensidades altas tengo un limitante en el pecho que no me deja coger todo el oxigeno que necesito”, anuncia en sus redes sociales con la incertidumbre de si podrá tomar la salida de sus nuevos retos y, especialmente, de los ironmans que tiene planteados para esta temporada.

La situación arrancó primero en los momentos de alta intensidad, pero después se ha generalizado. En un vídeo comenta este jueves que “después de dos días de descanso he probado en el rodillo y no he aguantado ni media hora, las pulsaciones se me han puesto a mil”. “No se si es sobreentrenamiento, ansiedad o si he pasado un límite, habrá que parar y analizar”, reflexiona, añadiendo que solo el pasear a sus perras le supone un esfuerzo.

Vázquez, oscense de 32 años, añadió recientemente a sus títulos de campeona de Aragón de bádminton y canicross, el de duatlón estándar. Además, el año pasado se estrenó en la disciplina de ironman llegando al Mundial de Kona. En el actual regresar es uno de sus objetivos y de camino a él tiene pensado asistir a otros como el de Kazajistán del próximo verano, aunque la duda se ha instalado en su ánimo. “Tengo competiciones de resistencia cerca, necesitaba sacar horas de entrenamiento y no sé si llegaré. Pones ilusión, dinero, ganas y no quiero pensar en no asistir porque falta más de un mes”, expresa.

La deportista ha debutado esta temporada en los duatlones dentro del Hinaco CC Monzón. Además del Campeonato de Aragón, en la que era su segunda experiencia en este tipo de pruebas, ha conseguido otros resultados como un octavo puesto en el Regional de esprint en Monzón y un segundo en el de Calatayud. Dentro del ranking aragonés marcha ahora mismo tercera.