Un Campeonato de España de kilómetro vertical de récord en Villanúa

El de Villanúa fue un Campeonato de España de kilómetro vertical para el recuerdo. En la localidad oscense se reunieron cerca de 400 corredores, la cifra más alta vista nunca en esta competición auspiciada por la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME), y entre ellos se impusieron Alain Santamaría y Onditz Iturbe. Hubo representación de casi todas las federaciones territoriales y por equipos las mejores selecciones fueron los asturianos y las andaluzas.

Los pronósticos se cumplieron y el atleta riojano, Alaín Santamaria, fue el más rápido con un tiempo de 42:46. El corredor de Ezcaray, que llegó a ser ciclista profesional, venía de superar en agosto en medio minuto el récord de la Garmo Negro, que poseía Manuel Merillas, y vencer recientemente en el Desafio Urbión. Santamaría es uno de los atletas españoles con mayor progresión y proyección internacional. El segundo lugar fue para el andorrano Arnau Soldevilla (43:15), que en el Europeo había terminado entre los diez primeros, y la tercera plaza se la quedó el asturiano Dimas Pereira, ganador en febrero del Nacional de ‘trail running’.

Al llegar a la meta reconoció que había acusado el cansancio de la Desafío Urbión, celebrada el pasado fin de semana, “pero sabía cuál era mi estado de forma, sabía que podía luchar por el triunfo, tenía unos rivales brutales pero ha salido la carrera a la perfección, tal y como había previsto”, señaló. Santamaría indicó también que aunque se sabía entre los favoritos, “el cuerpo no responde igual todos los días, pero llevo una temporada muy buena, estoy siendo un privilegiado porque estoy disfrutando muchísimo”.

En la competición femenina Iturbe ganó con casi un minuto de ventaja sobre su rival más directa. Paró el crono en 51:26, mientras que la mallorquina Isabel Calero, exfutbolista profesional y campeona de baleares, cruzó la meta en 52:23. Iturbe, vizcaína, ya ganó el Campeonato de España de 2022 en Las Hurdes y formó parte del equipo español en el mundial de Tailandia. En Villanúa señaló que “he salido a hacer mi carrera, desde el principio me he sentido muy bien y he tirado para arriba hasta el final. Sabía que iba primera pero no tenía información sobre cuánto le sacaba a la segunda, y tampoco quería perder el tiempo y ponerme nerviosa mirando hacia atrás. Así es que he mirado hacia delante y he ido con todo”. El bronce se lo colgó Greta García (54:15).

El Campeonato de España se disputó de forma paralela a las clásicas 2KV Puyar no más y Puyar y baxar, que debido a las adversas condiciones climatológicas registradas en la cumbre de Collarada, se redujeron a la mitad. Antonio Beltrán, un habitual en las competiciones que organiza Villanúa, ganó con un tiempo de 1h 20:39, casi con un minuto de diferencia sobre su más directo seguidor, Ramón Royo. La campeona femenina fue Sarah Ugarte (1h 39:59).

En la Puyar no Mas, un doble kilómetro vertical que este año se ha reducido a kilómetro vertical, el ganador en senior masculino fue Joan Valls con un tiempo de 48:29, seguido de Asier Arza, con 50:11 y David Vives, con 56:05. La ganadora en categoría femenina fue Irati Aragón, con un crono de 1h 09:07, seguida de Carolina Sorbe, con 1h 10:13.

Anchel Terrén, director de la carrera de Villanúa se mostró feliz a su conclusión: “Hemos terminado súper contentos porque hemos organizado una carrera, como es el Campeonato de España, que nunca habíamos hecho, tanto en categoría individual como por equipos, con algunas novedades importantes para nosotros como las salidas por cajones. Al final todo ha transcurrido con absoluta normalidad. Pese a reducir la distancia de las pruebas por la adversa climatología, algo que fue sin duda una buena decisión, el espectáculo no se ha resentido lo más mínimo”.