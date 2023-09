El mal tiempo obliga a recortar a la mitad la 2KV de Villanúa

El único doble kilómetro vertical que se celebra en España dejará en esta ocasión de ser doble. Ante las malas previsiones meteorológicas que se manejan para el domingo, día en el que se disputará la prueba, la organización de la 2KV Collarada ha optado por recortar a la mitad el recorrido. De este modo, la meta para los participantes de la Puyar No Más no estará en la cima del pico Collarada, sino encima del Achar, punto en el que los que corran en la Puyar y Baxar arrancarán el descenso hacia la localidad oscense de Villanúa. La cita incluye también por primera vez la disputa del Campeonato de España de kilómetro vertical de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME) cuyo trazado no se verá afectado.

En la toma de la decisión, la organización ha valorado tanto la seguridad de los atletas como la de los voluntarios, muchos de los cuales iban a estar situados por encima de los dos mil metros y en unas condiciones especialmente adversas. Según Luis Terrén, alcalde de Villanúa, “ha sido una decisión difícil de tomar pero para nosotros lo más importante es la seguridad de todos los implicados en la carrera. Esta decisión no va a deslucir la jornada porque se mantiene el Campeonato de España de kilómetro vertical, que va a tener un récord histórico de participación”.

Al respecto, son 300 los atletas que han confirmado su presencia en el Nacional, una cifra nunca vista antes y que ha sido valorada de forma muy positiva por la FEDME. Entre los favoritos en la categoría masculina se encuentran el riojano Alain Santamaría y el madrileño José Antonio Bellido. En la femenina, no estará Virginia Pérez, alcarreña afincada en Aragón, pero sí nombres como los de la vasca Onditz Iturbe y la alicantina Pilar Medina.

Los corredores se organizarán en cajones, un total de 10, debido al alto nivel de inscritos. La meta se sitúa encima del Achar, tras un recorrido de unos cinco kilómetros con mil metros de desnivel positivo, de tal modo que los atletas que participen en la Puyar No Más compartirán un tramo del recorrido con los que solo disputen el Campeonato de España. Íñigo Ayllón, vicepresidente deportivo de la FEDME, destaca que “Collarada tiene dos características esenciales que la hacen especial: por un lado, el hecho de que en buena medida el trazado transcurre por una pista forestal, lo que facilita las cosas a la organización en materia logística y ofrece mejores garantías de seguridad para atletas y voluntarios. Por otro lado, tiene un porcentaje altísimo de su recorrido que transcurre en bosque; visualmente es un aliciente para los corredores”.