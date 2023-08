El 'boom' de la escalada en Zaragoza: "Hay quienes lo sustituyen por el gimnasio"

No hace mucho la escalada se asociaba solo a la montaña, pero ahora también es posible practicar este deporte en el centro de las grandes ciudades como Madrid, Barcelona y también Zaragoza. Para muchos, resolver un rompecabezas vertical es la mejor fórmula de combatir el estrés y ponerse en forma. Así, a los ya míticos rocódromos de la capital aragonesa-como el de las piscinas del Actur o el del Pepe Garcés- se suman varios centros de escalada 'indoor' distribuidos por la ciudad.

El boom de la escalada se ve reflejado en el número de licencias actuales. En Aragón, se han duplicado en 10 años. En 2013, 8.725 personas estaban federadas en este deporte y la cifra ascendió a 16.176 en 2022. "Este año ya hemos superado a esta fecha el total de las licencias de 2022 y nos quedan más de 4 meses en los que seguiremos tramitando, así que probablemente llegaremos a los 17.000", explican desde la Federación Aragonesa de Montaña (FAM).

A nivel nacional, ha crecido un 24% a nivel nacional en apenas cuatro años. De las más de 289.000 licencias federativas que hay en escalada y montaña actualmente, casi 104.000 son de mujeres, una cifra que supone un aumento de más del 22% en apenas 2 años, según datos oficiales.

Las paredes en entornos naturales -como en Mallos de Riglos, Morata de Jalón, Rodellas o Ladruñán- siguen siendo el principal reclamo, sin embargo, en las grandes ciudades también se reúnen cientos de apasionados al arnés, los mosquetones y el casco.

"La escalada está de moda y es una de las aficiones más practicadas como alternativa a los deportes convencionales. Podemos decir que está en auge y en estos momentos estamos en la cresta de la ola debido a la creciente apertura de rocódromos por todas las grandes ciudades", Samuel Arroyo, responsable de la sala y socio fundador de Bulderland, uno de los centros más conocidos situado en la avenida de Navarra de Zaragoza. "Antiguamente -especifica- era difícil comenzar a escalar si no tenias un amigo que te enseñaba y te prestaba material, pero con las nuevas salas todo es más fácil, hay niveles de todo tipo y todo está muy bien preparado para que puedas escalar desde el primer día".

Un usuario escala en Climbat Zaragoza. Climbat Zaragoza

Desde Climbat Zaragoza, situado en el centro comercial La Torre Outlet, coinciden con Arroyo. "Es evidente que la escalada es un deporte cada vez más 'mainstream' y se nota que está teniendo mucho auge en ciudades. La inclusión en las olimpiadas -con el oro del español Alberto Ginés-, las películas y documentales que se han estrenado estos últimos años, y el hecho de que los rocódromos comerciales se hayan ido haciendo más accesibles y entretenidos seguro que han tenido mucho impacto", explica el director, Jaime Saldaña. Este centro abrió en octubre de 2020, "en plena pandemia", y ahora está "totalmente en auge".

En cuanto al público habitual, Saldaña insiste en que es variado y de todos los niveles. "Escaladores que quieren entrenar o que no pueden desplazarse hasta la montaña tan habitualmente, gente que lleva tiempo escalando pero todavía no ha dado el salto a la roca y también mucha gente que no ha escalado nunca y se anima a probar", desvela.

En Zaragoza también existe desde hace unos años el Club Deportivo La Sala D-Training, creado por un grupo de amigos "con la motivación y las ganas de crear un espacio" con las infraestructuras necesarias para poder "entrenar al máximo", explica el presidente, Daniel Fernández Jiménez. También hay quienes ,añade Saldaña, "sustituyen la escalada por el gimnasio y encuentran en este deporte una manera para mantenerse en forma".

Instalaciones del Club deportivo La Sala D-Training. La Sala D-Training

La mala noticia para la escalada llegó este año con el cierre de la instalación de Puerto Venecia, donde era posible practicar las disciplinas de competición y donde entrenaban deportistas de renombre. Con una pared que custodiaba el centro comercial, el cierre de 7Fun Zaragoza remarcó la falta de espacios específicos para competir.

A pesar de que no está previsto que vuelva a abrir, desde Bulderland trabajan ahora para crear un centro homologado, que devolvería a Zaragoza su lugar en el mapa como ciudad de competición de escalada. "Actualmente tenemos en marcha la apertura de un segundo centro en Zaragoza, en esta instalación queremos albergar competiciones olímpicas, reuniendo los tres estilos de escalada: cuerda, velocidad y 'boulder'. Esperamos poder empezar con las obras lo antes posible y convertirnos en uno de los centros de referencia en el país", remarca Arroyo.