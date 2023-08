El futuro de la escalada aragonesa tiene nombre: Santiago Oronich y Leire Monreal

Las nuevas generaciones de la escalada aragonesa vienen trepando fuerte. Santiago Oronich y Leire Monreal acaban de volver, junto con otros deportistas de la Comunidad, del Campeonato de España en Edad Escolar, celebrado en La Coruña. Y, en el caso de estos dos jóvenes, de 15 y 13 años, lo han hecho con oros bajo el brazo.

Santiago Oronich, del Club de Montaña Boira (Zuera), fue el triunfador de la competición, al hacerse con los cuatro oros que había en juego en cadete masculino. Con este logro se sigue consolidando como una de las grandes promesas de la escalada. Comenzó a practicar este deporte con apenas tres años, ya que su padre regentaba el rocódromo de Zuera. Aunque reconoce que siempre ha sido más de escalada en roca, ahora está centrado en las competiciones de interior, por lo que se dedica casi en exclusiva al rocódromo.

Dentro de las tres modalidades de interior que existen (velocidad, bloque y cuerda) la especialidad de Santi es la cuerda, aunque la compagina con la de bloque, donde entra en juego la potencia. Para llegar al más alto nivel, suele entrenar seis días a la semana, entre gimnasio y escalada en rocódromo, unas tres horas diarias. Además, cuando no hay clases, aprovecha que tiene más tiempo para invertirlo en su pasión. “Durante el curso, si una competición me coincide con exámenes, me los suelen cambiar de fecha pero, aún así, es complicado compaginarlo”, asegura.

Pero si algo tiene claro es que los estudios son lo primero y que vivir de la escalada es prácticamente imposible. Eso no quita para que en los planes de futuro de Santi siempre esté presente seguir con el deporte. “Me gustaría tener un trabajo que me dejara practicar la escalada como lo estoy haciendo ahora. La idea es estudiar un bachiller de Ciencias y después prepararme para las oposiciones de bombero”, explica.

Con 15 años, Santi Oronich acaba de firmar su mayor éxito deportivo en el rocódromo Riazor de La Coruña. “Es de las cosas más grandes que he hecho y no me esperaba ganar todo. Fue un reto para mí y lo conseguí”, dice. Los cuatro oros se suman así a la plata conseguida en la Copa de España de escalada en bloque de este año y a los títulos de 2022: plata en el Campeonato de España de escalada de dificultad y bronce en la Copa de España de la misma disciplina.

El equipo de Aragón que participó en el Campeonato de España en Edad Escolar celebrado en La Coruña FAM

La afición que comenzó en el rocódromo de Puerto Venecia

Para Leire Monreal, el primer contacto con la escalada fue en el rocódromo Dock39 del centro comercial Puerto Venecia, en Zaragoza. Sus padres la empezaron a llevar con cinco o seis años y se dieron cuenta de que le gustaba y se le daba bien. Así, a los siete la apuntaron a clases en un club de Calatorao, donde estuvo hasta los diez años. Después pasó a formar parte del Club Montañeros de Aragón, con sede en la capital aragonesa, y a partir de septiembre seguirá su andadura en el mundo de la escalada en Bulderland (Zaragoza), de la mano de un entrenador personal.

Su paso por el campeonato nacional de La Coruña ha sido especial ya que era la tercera cita de esta índole en la que competía y se ha hecho con la medalla de oro. “Estoy muy contenta y orgullosa”, reconoce esta joven de apenas 13 años.

A sus entrenamientos en el rocódromo, que suelen ser tres días a la semana, ha incorporado hace poco actividades de resistencia. Así, entre unas dos horas diarias. Su especialidad es la escalada en bloque, aunque también hace cuerda y, puntualmente, ha hecho velocidad. Como Santi, está centrada en la modalidad de interior, aunque ha tenido alguna experiencia de escalada en roca.

“Hace poco que participo en competiciones nacionales por lo que, hasta ahora, compaginarlo con los estudios ha sido fácil”, asegura. En sus planes de futuro está terminar los estudios y poder seguir adelante con la escalada todo el tiempo que pueda. De momento, su próximo reto competitivo será la Copa de España de cuerda, que se celebra en septiembre.

Junto con estas dos jóvenes promesas de la escalada aragonesa, en el campeonato de Galicia destacaron los resultados de otros deportistas, como Chabier Velilla (CN Helios), que consiguió la cuarta posición en la modalidad de dificultad en la categoría cadete y estuvo a una presa de quedar tercero. Además, entre los deportistas que consiguieron clasificarse entre los ocho mejores y disputar la final estuvo Natasha Fuxet, también del club Helios, que quedó séptima en bloque, en infantil.

El equipo aragonés se completó con Elba Roman, Claudia Calvo, Asia Latorre e Ibón Lorente, en cadete; y Germán Deltiempo, en infantil. “Todos se esforzaron al máximo contribuyendo con sus resultados a la obtención de la cuarta posición por Selecciones Autonómicas en Edad Escolar”, aseguran desde la FAM (Federación Aragonesa de Montañismo).

Este curso 2022-2023 los Juegos Escolares del departamento de Educación de Aragón han contado con la participación de 489 escaladores de 24 escuelas, organizadas por los clubes de montaña. Datos que dan fe de que la Comunidad es pionera en el fomento de este deporte desde la cantera.