José Antonio Durnes: "Vender cupones en Zuera me abrió las puertas de la felicidad"

El CD Zuera cumple este sábado 100 años. Para ese día, en España hay cinco millones y medio de cupones de la ONCE a la venta con el escudo y la camiseta del club. Dicen que el responsable es usted, José Antonio Durnes.No tenía todas conmigo cuando lo solicité, pero me llamó Raquel, la delegada en Aragón, para confirmármelo. Me temblaban hasta las piernas.

¿Por qué empezó a vender cupones?

Trabajaba de cerrajero hasta el 2008, cuando tuve un accidente y la vida se me truncó. Estuve tres años hasta que me concedieron la incapacidad. Me fui a Huelva tres meses, con la intención de rehacer mi vida allí, pero me llamaron de la ONCE y me dijeron que había una plaza en Zuera.

El primer día fue el 18 de julio de 2012. ¿Cómo lo recuerda?

Los inicios fueron durísimos. Ese primer día vendí ocho cupones, creo que jamás ha vuelto a llover en Zuera como aquel día. Llegué a casa calado de agua, cabreado… Pensé que eso no era para mí. Mi jefa me llamó, me dio fuerza y me dijo que tirase hacia delante.



Y, por lo que veo, le hizo caso.

Me miré al espejo y pensé: zagal, tiras hacia delante o mueres. Mi vida se derrumbó como las Torres Gemelas, no sabía qué hacer. Empecé a vender en Zuera y allí me he quedado.



¿Queda alguien en Zuera que no conozca al Cupo?

Allí, más que clientes tengo amigos. La venta en un pueblo es difícil, son 365 días viendo las mismas caras. Tengo la suerte de haber dado tres premios importantes. Uno de ellos, un 11 del 11 de la ONCE, de 1.238.000 euros, se fue a Castejón de Valdejasa. ¡Imagínese lo que me dijeron en Zuera!



¿Cómo es su relación con la gente?

Me levanto a las 6.00 y a las 6.15 ya estoy vendiendo en la calle. En Zuera tengo garita de la ONCE, pero no la uso, me gusta el roce con la gente, la cercanía de un «buenos días». Además de vendedores, muchas veces hacemos de psicólogos. A una persona que se quiere desahogar no le puedes decir: cómprame el cupón y me voy, que tengo prisa. Hay que saber escuchar.



Escucharle a usted es una maravilla. Dígame, ¿nos va a jubilar este sábado?Cuando llega un sorteo así siento muchísimos nervios, como cuando el Real Zaragoza jugó la Recopa. Sobre todo, por la sensación de hacer feliz a tantísima gente. Si le toca a una señora mayor, sé que va a ayudar a sus hijos, a sus nietos… He llevado cupones de mi equipo, el Atlético de Madrid, pero el del Zuera es insuperable.



¡No me diga que es usted colchonero!Insisto, que el escudo del CD Zuera salga en cinco millones y medio de cupones es un orgullo enorme.



Simeone le diría aquello de cupón a cupón. ¿Cuántos lleva vendidos?

A día de hoy, unos 10.350. El deseo es alcanzar el récord...



¿De qué me habla?

También tengo el récord de cupones vendidos para un día en España, fueron 13.461.



¡Qué me dice! Pero si es casi el doble de la población de Zuera...

Preparé unas carpetas y vendía 10 cupones dentro, del 0 al 9. ¿Quién no se gasta 20 euros en Navidad y no le toca nada? Así yo te garantizo, al menos, una postura.



¿Es verdad que le vendió un cupón a la reina Letizia?

(Sonríe) Sí, sí. Vino a Zuera a inaugurar el curso el año pasado con la ministra Pilar Alegría. Se lo vendí y la gente de la Casa Real me pidió los datos. Días después, me llegó una carta dándome las gracias. ¡La voy a enmarcar!



Se le ilumina la mirada cuando habla de Zuera.

Vender cupones allí me ha abierto las puertas de la felicidad. Quieren a mis hijos, me quieren a mí… Gente a la que conocí vendiendo estará el año que viene en mi boda.



¿Que se casa? ¡Enhorabuena!

Los niños me cantan «Cuponero, cuponero…». Cosas tan simples como esa me ayudan a seguir saliendo a la calle. La implicación del club, del Ayuntamiento, ha sido impresionante. Igual que las amas de casa, ¡soy su cuponero! Siempre que tienen un acto, me llaman. Estoy muy agradecido a todo el mundo.



Hábleme de Cristina, Alba y Guillermo.

Les debo mucho, tanto a mi mujer como a mis hijos. Me dan un apoyo increíble y son mi orgullo.