El deporte para jóvenes

Muchos nos levantamos el domingo con la tarea de ver la final del campeonato del mundo de fútbol femenino entre España e Inglaterra, hasta el punto de que ‘La 1’ congregó a 5.599.000 espectadores y logró una cuota de pantalla del 65%. Aragón fue la segunda comunidad con mayor audiencia, con un 74%, por detrás de Castilla-León. Teníamos la excusa de la joven aragonesa Salma Paralluelo, que fue una estrella del equipo y destacó como la mejor deportista joven del mundial.

En la batalla de las mujeres en esta sociedad, la victoria del equipo de fútbol femenino puede ayudar a igualar de una vez a los dos sexos a través del deporte. En Zaragoza ya se vivió con la final de la Copa de la Reina de baloncesto, que llenó el pabellón Príncipe Felipe con 10.800 espectadores, y la victoria histórica del Casademont para emprender ese camino.

El equipo de baloncesto femenino Casademont Zaragoza pasa a la final de la Copa de la Reina tras ganar al Valencia Basket.

Además de esa lucha necesaria, la atleta y futbolista Salma Paralluelo, de 19 años, ha dado ejemplo también de cómo practicar el deporte por parte de los jóvenes, con la proyección de poder llegar a la profesionalidad, que ella logró al ser fichada por el Barcelona el año pasado. Antes, había ganado el campeonato de Europa sub 17 y dos veces el mundial sub 17 y sub 20.

Ayer se recuperó su magnífico documental en Movistar, dentro del programa Informe Robinson, donde se mostraban las horas que entregaba cada semana al atletismo y al fútbol, lo que reducía las que dedicaba al estudio aunque se levantaba a las 4.30. Algún día, la Administración educativa podría revisar las condiciones en las que estos jóvenes deportistas tienen que afrontar sus exámenes con el tiempo y condiciones más ajustadas.