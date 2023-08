El cupón de la ONCE celebra el centenario del Club Deportivo Zuera

El Club Deportivo Zuera cumple cien años de historia y, para celebrarlo, su aniversario será el motivo del cupón de la ONCE del sábado, 26 de agosto. Bajo el lema 'Un pasado, un presente, un futuro, un sueño', la organización difundirá cinco millones y medio de cupones que homenajearán al club zufariense.

En la presentación de este cupón, que tuvo lugar durante la tarde de ayer en el Teatro Reina Sofía de La Villa, estuvo presente el alcalde de Zuera, José Manuel Salas; la delegada de la ONCE en Aragón, Raquel Pérez; el jefe del departamento de Juego ONCE Aragón, José Carlos Martínez; el presidente del club deportivo, Gonzalo Alfranca; y el delegado del Centenario, Antonio Ferrer Aisa. Todos ellos estuvieron acompañados por el consejero Territorial ONCE Aragón, Jesús Ortega; representantes del Ayuntamiento, Junta Directiva del Club Deportivo Zuera y José Antonio Durnes, agente vendedor de la localidad.

Entre los asistentes que no quisieron perderse el evento se dejaron ver deportistas de las distintas categorías, responsables históricos del Club, vecinos y aficionados de Zuera.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada estuvo marcado por el homenaje a Luis Zubieta, alcalde de la localidad recientemente fallecido tras ser atropellado cuando circulaba en bicicleta.

El Club Deportivo Zuera, fundado en 1923, milita actualmente en la categoría Regional Preferente de Aragón (Grupo 1) y es uno de los equipos más antiguos de la comunidad. Juega sus partidos como local en el 'Estadio José Guzmán' de la localidad, que tiene una capacidad para 2.500 espectadores, y con superficie de juego de césped artificial.