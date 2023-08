El ciclista valenciano Enrique Maranchón gana la Vuelta al Bajo Aragón por una milésima

El valenciano Enrique Maranchón (Ikaskola TX.AEL-Amiñur) ha conseguido hacer saltar la sorpresa en la cuarta y última etapa de la XXXIX Vuelta al Bajo Aragón y darle la vuelta a la clasificación remontado desde la tercera posición para hacerse con el jersey amarillo final por tan solo una milésima.

Las milésimas de la contrarreloj individual de Chiprana del pasado viernes han sido en esta ocasión decisivas para resolver el empate a tiempos que había al final de las cuatro etapas entre Enrique Maranchón y el belga Jinze Joris (Acrog-Tormans), que ha ocupado la segunda posición en la general.

El también belga Leander de Gendt (Woop) ha sido el vencedor al esprint de esta etapa disputada con salida y llegada en Caspe con un recorrido de 63,4 kilómetros del pelotón principal por delante de los españoles Óscar Orts (GD Llopis) y Samuel Rodríguez (Mas Vatios).

En categoría femenina, el triunfo final ha sido para Ana López Burgos (Huesca La Magia-Supermercados FEM), mientras que en esta última etapa la victoria parcial ha sido para su compañera de equipo Elena Pérez Gómez.

Enrique Maranchón (Caudete de la Fuente-Valencia, 2007), doble campeón de España cadete en ruta y contrarreloj individual, ha terminado haciéndose con la victoria, en una jornada disputada a un elevado ritmo por encima de los 40,8 km/h de media.

Esta jornada final de la prueba que organiza el Club Ciclista Caspolino ha estado marcada por la caída del líder, el danés Noah Lindholm Andersen (Isorex), y el segundo clasificado, el belga Yoram Knaepen (Acrog-Tormans).

Andersen ha terminado acabando la etapa pero muy lejos de tener opciones por pelear por la victoria, mientras que el belga Knaepen que si ha conseguido reintegrarse al pelotón de cabeza finalmente ha sido sancionado con 20 segundos de penalización por haberse metido a estela de uno de sus coches de equipo.

Al finalizar la etapa y ya con el jersey de líder en su poder, el tercero que logra esta temporada tras sus triunfos en las vueltas de Valdepeñas y Alicante, Maranchón ha reconocido a EFE que "desde la salida ha habido mucha tensión y la caída del líder ha terminado decidiendo la carrera".

El valenciano ha reconocido que "venía aquí con el objetivo de ganar" y si bien en esta cuarta etapa, la suerte ha estado de su lado, en la contrarreloj de Chiprana que ganó Andersen "el triunfo se me escapó por 33 centésimas" y en la etapa del domingo en la subida al Castillo de Caspe "una caída me cortó y me hizo perder siete segundos".

La próxima temporada competirá en la categoría júnior en la que es consciente del salto de exigencia que comporta porque "pasar de correr 50 o 60 kilómetros a 120 kilómetros asusta un poco, pero el objetivo es seguir estando adelante".

Sobre sus inicios en el ciclismo, deporte que lleva practicando dos años, ha comentado que "vengo del fútbol, jugaba en el Utiel, pero con la pandemia del covid-19 me daba miedo contagiarme y empecé a salir con la grupeta y a competir en cadetes de primer año".

