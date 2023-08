Adolfo Bello, el aragonés que anunció a Bahamontes que ganaría el Tour: "Abrió España al ciclismo"

Adolfo Bello conoció a Federico Martín Bahamontes a mediados del siglo pasado, hace ahora más de 70 años. “Yo tendría 17 años y lo vi en unas carreras que organizaba Educación y Descanso (la obra sindical de la época). Ya se veía que era un ciclista extraordinario que subía muy bien”, rememora el ciclista aragonés. Y vaya si subía. Desde aquel primer encuentro, ambos compitieron en muchas carreras y fueron forjando una amistad que perduró a través del tiempo.

A sus 90 años, Adolfo Bello guarda en sus carpetas muchos recuerdos de Bahamontes. Fotografías juntos, recortes de periódicos de la época… El Tour de Francia que ganó ‘El águila de Toledo’ en 1959 tiene un capítulo especial. Fue el primero que se llevó un ciclista español, una hazaña impensable en aquella época. También ahí Adolfo Bello guarda un recuerdo personal con el mito del deporte español. “En esa Vuelta a Francia -como llama Bello al Tour- coincidí con el equipo español. Como sabía que le iban tan bien el calor y las montañas, le pronostiqué que ganaría. Él me dijo que no, que me dejara de cachondeo… ¡Al final acerté!”, rememora.

Bello tiene esos recuerdos tan frescos que parece que sucedieran ayer. “Hicimos un criterium en el paseo Independencia y lo trajimos”. Recuerda que “era un ídolo” y que estaba “solicitadísimo”. De hecho, año tras año intentaba traerlo al acto que organiza la Asociación de ex-corredores ciclistas de Aragón, que él preside. Finalmente lo logró traer en 2019, en un emotivo acto que sirvió de homenaje al genio. “Estaba estupendo, con una memoria extraordinaria. No sabía que ahora estaba tan delicado”, señala Bello.

El ciclista aragonés, que aún sale a pedalear a sus 90 años, recuerda que Bahamontes era “un tío muy sufridor”. “Todo lo que fuera una carrera con montañas de por medio le iba bien, siempre era uno de los primeros”, señala. Recuerda que cuando él era amateur se organizó una carrera en La Muela y que Bahamontes “ganó a profesionales”, y eso que “había gente que había ganado Vueltas a España”.

Su Tour de 1959 es un hito del deporte español. “En aquella época fue una cosa asombrosa. Entonces casi no salían corredores de España. Los que iban a la vuelta a Francia de España se retiraban en las primeras etapas. Salvo Bernando Ruiz, que ganó dos etapas el año que venció Coppi... Luego ya vinieron Poblet, Bahamontes… Pero había una diferencia increíble, porque fuera participaban equipos de verdad, que se ayudaban, mientras que en España cada uno corría por su cuenta. Bahamontes tuvo dos compañeros que se preocuparon en algún momento por él, pero poco más”, alecciona Bello.

En resumen, cree este martes se ha ido un deportista “único en la historia”, que consiguió “que España se abriera al ciclismo”. Pero, a la vez, muere alguien “muy campechano”. A nivel humano, recuerda que un mayorista de frutas de Zaragoza, enamorado del ciclismo, quedó tan impactado por la carrera de Bahamontes que “todas las semanas le mandaba cajas de fruta”. “Luego él venía a Zaragoza, quedaban a comer y me llamaban para pasar el rato”, rememora.