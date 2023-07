Nani Roma: "Es una felicidad enorme volver a correr en la Baja Aragón tras el cáncer que sufrí"

Nani Roma irradia entusiasmo. Recién llegado a Teruel con su equipo para participar desde este viernes, 21 de julio, en la Baja España Aragón, todo le parece maravilloso, desde la comida mediterránea que acaba de degustar bajo la lona Ford instalada en Los Planos al ambiente nocturno de la capital mudéjar. Resta importancia al intenso calor que reina en la ciudad y dice que ganar le da igual mientras logre competir bien. Sus mejores palabras son para los médicos que le han tratado con éxito del cáncer de vejiga que le fue detectado hace poco más de un año y que le ha tenido apartado de la competición hasta ahora.

¿Qué come un campeón de rally la víspera de la carrera?

Muy simple, lo de siempre, no cambio de rutina. Dieta equilibrada con pasta y pollo, que me dé energía. Tenemos la suerte de vivir en un país donde la comida es muy buena, sana y natural.

¿Sin postre ni nada?

Postre sí, un helado y un café siempre son buenos, vamos a consumir muchas fuerzas.

Esta Baja Aragón supone su vuelta a la competición tras su enfermedad. ¿Qué sensación le produce?

Es la primera carrera que hago después de un año, desde que me encontraron la enfermedad. Ni siquiera hice el último Dakar. Es una felicidad enorme, porque cuando te hablan de algo tan gordo como el cáncer, uno nunca sabe hasta dónde van a llegar las consecuencias. Los médicos, que, por suerte, son maravillosos en este país, me contaron el proceso y me dijeron que lo que tenía era curable, pero tampoco sabían los tiempos en que iba a pasar todo, así que yo no sabía si volvería a correr. Es un proceso duro a nivel psicológico.

¿Hay algo que le haya ayudado a seguir adelante?

Sí, creerme que podría volver. Ahora muchas personas con cáncer me contactan por las redes y me piden consejos, pero yo no soy de darlos porque no tengo el saber, no soy médico. Sin embargo, les digo que lo que me ha funcionado es tener un objetivo; a mí me ha ayudado mucho en momentos muy difíciles del proceso de ‘quimio’ querer volver a correr, a subirme en un coche. Esto sí que me gusta contarlo.

¿Su reciente enfermedad le impone alguna limitación?

No, estoy bien, curado 100%. La única limitación que tendré es que hace un año y pico que no compito. Me va a costar un poco más coger el ritmo de la carrera, pero bueno, estoy aquí con el equipo, no hay ningún estrés.

¿No teme al calor?

Estuve en Marruecos entrenando hace tres semanas y allí había 45 grados. Mi cuerpo reaccionó bien.

¿Qué le dice su familia?

Hace 30 años que me dedico a la competición, es mi trabajo, mi forma de vivir, mi pasión. Ellos están felices por mi vuelta. En un proceso como el que he pasado, hace falta tener una familia que te arrope bien y yo, por suerte, la tengo.

¿Será el examen que le indique si está preparado para el Dakar?

No, porque ya he decidido volver. Mi examen fueron los entrenamientos en Marruecos.

Su participación en Teruel supone el debut de un nuevo coche de la marca Ford, ¿qué expectativas tiene?

Es un proyecto nuevo con expectativas de futuro. Será una carrera de adaptación antes del rally de Marruecos en octubre. Estamos todos muy contentos.

Ha ganado nueve veces la Baja Aragón –cuatro en moto y cinco en coche–, fue el primer piloto español que venció en Dakar con moto y el tercero de la historia en ganar esa prueba con moto y coche. ¿Qué le queda por lograr?

Si gano, serían diez triunfos. Los deportistas nos dedicamos a ganar, aunque creo que lo importante es competir y hacer las cosas bien, ganar me da igual. Es verdad que, analizando todo, va a ser complicado porque hace muchos meses que no compito, pero lo voy a inentar.

¿Qué han supuesto en su trayectoria las nueve ediciones de la Baja Aragón celebradas en Teruel?

Han sido importantes. El itinerario es más lento que las Bajas que se hacían por los Monegros. Aquí es mucho más técnico, pero muy bonito. En Teruel estamos muy bien aceptados, muy cómodos, nos dan todas las facilidades.

Es una edición con récord de participación –271 equipos– en la que estarán todos sus rivales. ¿A quién teme más?

Es la Baja con más pilotos de coche de calidad, algo buenísimo. Hace tres semanas hubo una carrera similar en Italia y solo hubo 30 participantes. Algo se está haciendo bien en Teruel. Hay buen ambiente y la gente disfruta paseando por el Óvalo y cenando en los restaurantes. Sé que Al-Attiyah, Carlos Sainz y Peterhansel serán super rápidos, veremos dónde estamos nosotros, pero, después del proceso vivido, esto me preocupa solo relativamente.

Ha cumplido 51 años ¿hasta cuándo seguirá compitiendo al volante de un coche?

Aquí uno se jubila cuando deja de ser competitivo y lo echan. Yo me iré cuando pierda la pasión que tengo ahora. Disfruto mucho con lo que hago. A lo mejor un día diré: estoy ya cansado, pero por ahora quiero seguir muchos años.