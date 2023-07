Carlos Valero, bodeguero 'top' con alma de piloto de rally

A Carlos Valero la pasión por la velocidad casi le motiva tanto como el disfrute de un buen vino. Él es uno de los bodegueros más importantes de Aragón desde hace 30 años. Este es el tiempo que ha pasado desde que dejó aparcada su afición por los rallyes para enfocarse en su proyecto de vida familiar y en su carrera profesional al frente de la distribuidora de vinos, cavas, champanes y destilados Carlos Valero.

Sin embargo, transcurridos los últimos 30 años se ha dado vuelta a la tortilla y un pequeño detalle de aquella pasión que nunca quedó del todo olvidada ha hecho reverdecer su interés por el pilotaje. Y es que Carlos inoculó en su hijo Hugo la adrenalina por la velocidad y, ahora, a los 54 años, ha decidido volver a ponerse al volante junto a él.

En su caso, no solo es el interés por los rallyes lo que le ha movido a tomar esta decisión. Es, sobre todo, el amor que siente por la Baja España Aragón, donde debutó en 1989 al volante de un Suzuki Samurai. “El año pasado mi hijo Hugo me lio para embarcarnos en esta aventura y no le pude decir que no”, comenta.

La experiencia no les fue mal. Terminaron la prueba en mitad de la clasificación, muy satisfechos de todo lo que vivieron. Tanto les gustó que este año han decidido repetir. Este fin de semana volverán a recorrer los 800 kilómetros de la prueba en unas condiciones realmente duras: a 50 grados en el interior del vehículo, masticando el polvo de los caminos de la provincia de Teruel y dejando en su cuerpo en forma de moratones la huella de la maltratada suspensión del vehículo.

Carlos Valero, en la presentación del equipo Polaris Aragón Team, en la plaza del Pilar Cristina Martínez

“Es muy duro correr en estas condiciones, a velocidades de más de 100 kilómetros por hora por trayectos polvorientos de los que apenas tienes una pequeña referencia cuando te dan el libro de ruta”, relata el bodeguero.

La presentación del equipo Polaris Aragón Team, patrocinado por Estrella Galicia, se ha celebrado este lunes en el restaurante Tajo Bajo de la plaza del Pilar. En la puesta de largo también han estado los compañeros que conducen el otro coche del equipo, Juan Manuel Agoiz y Sergio Soriano.

A la cita se han acercado muchos amigos hosteleros del protagonista con ganas de conocer cómo afronta el reto. “Durante todo el año he intentado mantenerme en una buena forma física, y un par de meses antes, hacer algunos tramos con el coche para ir teniendo buenas sensaciones, pero en carrera todo cambia”, asegura.

Para Carlos es innegociable quién se pone al volante del ''buggy'. Él mismo, por supuesto. “De copiloto no disfruto tanto, es más, sufro mucho, así que mi hijo es el que se encarga de esa responsabilidad, que es vital en esta prueba, y además lo hace muy bien para mostrarme dónde puede haber un peligro, un cruce o hay que reducir la velocidad”.

En cualquier caso, tiene claro que el riesgo cero no existe, “pero hoy en día las medidas de seguridad son muy grandes, mucho mayores que cuando empecé a pilotar hace 30 años”. Eso sí, también comenta que “si pensara que vamos a tener un accidente no nos subiríamos al coche; eso es algo que no se te pasa por la cabeza”.

Durante la presentación en el restaurante Tajo Bajo, con los 'buggies' formando parte del paisaje de la plaza del Pilar, los asistentes han brindado con la cerveza Estrella Galicia que patrocina su aventura. Él y su hijo, sin embargo, lo dejaron para el domingo, cuando termine la prueba. “Estos días nada de alcohol -comentaba en los corrillos entre amigos-, mucho agua y bebidas isotónicas, que es lo que vamos a necesitar para evitar la deshidratación”.