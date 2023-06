Enrique Ascaso: "La Quebrantahuesos lo es todo para mí"

Valverde llegó el primero y batió el récord, lo que ha generado polémica entre los que entienden que las grandes figuras no deben exhibirse tanto.Desde el CC Edelweiss lo vemos perfecto. Nos ha parecido bien que viniese y diese lo mejor de si mismo. He leído muchas cosas, pero yo iba a su lado en un coche y la verdad es que ayudó mucho y muchos cicloturistas pudieron rodar junto a él. Se fue sin querer y una vez que se vio solo tiró para adelante. En Portalet fue esperando a los dos que iban con él, pero en la bajada no lo siguieron. Que esté en el listado de los que han llegado primero –en la Quebrantahuesos no hay ganadores– nos da un plus. Su tiempo perdurará.