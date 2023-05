Alberto Pallarés "El atletismo tiene un gran futuro, pero necesita apoyo"

¿Qué sabemos de aquellos inicios de mayo de 1923?La federación empezó como empiezan todos los nuevos proyectos, con un grupo de atletas entusiastas. Había carreras, estaba Dionisio Magén con atletas que despuntaban. Les llamaban andarines, aunque no andaban, sino que corrían. Había sociedades atléticas y pequeños clubes que se juntaron y fundaron la Federación Aragonesa de Atletismo para regular las competiciones y hacer un campeonato de Aragón.

¿Cómo era el atletismo en aquellos años?No había un método. El mejor ejemplo es Dionisio Carreras. Fue un atleta que bebía, fumaba… no era muy atleta en ese sentido. Vivía en Codo y bajaba a ver a su novia desde allí a Zaragoza, para festejar con ella. Esas kilometradas le llevaron a ser el primer olímpico aragonés, en Amberes.

¿Pero bajaba corriendo desde Codo?Sí, sí. Era un hombre con unas aptitudes fuera de lo común. Si viviera, sería el gran atleta fondista blanco del mundo. Sin contar a los africanos, sería el mejor. Una persona que fumaba, con una vida nada ordenada… Llegó a ser olímpico y quién sabe si podría haber conseguido una medalla, porque se perdió durante la carrera e hizo más kilómetros de los que debía.

100 años después de la fundación, ¿cómo estamos?Estamos luchando, sobre todo. Esta es una federación viva, con ganas de trabajar y hacer cosas, dar servicio al atleta, a los entrenadores, a los clubes… Pero faltan recursos. Recursos económicos y de instalaciones. Necesitamos una gran instalación atlética en Zaragoza, porque no la tenemos. Hay una, pero está inacabada. Necesitamos una pista cubierta de 200 metros y más entrenadores. Muchos lo dejan por falta de ayudas. El entrenador es una pieza importantísima en este pastel, porque sin ellos no hay atletismo.

¿El Centro Aragonés del Deporte no es esa gran instalación que ve necesaria?Se concibió como un gran centro deportivo, no solo para Aragón sino a nivel nacional. Ahora ya no es un centro aragonés del deporte, es el Estadio Corona de Aragón, pero le falta media grada, más medios en las instalaciones, una zona cubierta… no se acabó. Zaragoza no puede tener un sitio inacabado. Tiene un horario escaso, además. Solo se puede usar 6 horas al día, y eso no puede ser, debería estar abierta de 9.00 a 21.00 o 22.00.

Y hacen falta más pistas.Zaragoza capital solo tiene otra, la pista universitaria, que es una vergüenza que esté como está. La Universidad no puede tenerla así.

¿Qué consecuencia tiene este déficit de instalaciones?Pues que la gente no esté atendida, y que los atletas de élite tengan que emigrar. Las escuelas sufren esta falta de instalaciones. Al fútbol no le pasa, tiene un montón de campos. El atletismo no. Hay una pista, la de La Granja, pero no es suficiente, porque es de 300 metros. El atletismo se hace en pistas de 400 metros. Es como si los de fútbol 11 tuvieran que jugar a fútbol 7.

En estas condiciones, ¿cómo está la cantera?Tenemos una cantera fantástica porque tenemos unos entrenadores fantásticos. Y más que saldrán. Cada generación y cada temporada salen magníficos atletas. Pero luego llegan a los 18 o 19 años y se corta su carrera. Si no tienen una gran marca o una gran beca, poco a poco lo van dejando porque hay que trabajar, hay que estudiar o hacer algo para salir adelante. Faltan subvenciones, que el atletismo y el deporte en general sean una prioridad. Pero una prioridad a todos los niveles, de instalaciones, becas, ayudas…

"Tenemos una cantera fantástica. Cada temporada salen grandes atletas, pero a los 18 o 19 años se corta su carrera"

¿Se apuesta lo suficiente por el deporte en Aragón?Para nada. Yo viví en un centro de alto rendimiento hace más de 30 años, y desde entonces se ha hecho poco. En otros sitios nos llevan 30 y 40 años de ventaja. El deportista no está bien atendido. El trabajo diario de un atleta es durísimo a nivel físico y mental, y estas cosas te hacen desmotivarte.

¿Cuáles son los grandes hitos del atletismo aragonés en estos 100 años?Los 20 olímpicos. No hay otro deporte que haya tenido tantos. Eso es un tesoro que hay que cuidar y comunicar. Hay que darlos a conocer en las clases de educación física.

"El gran hito del atletismo aragonés son sus 20 olímpicos. No hay otro deporte que haya tenido tantos. Eso es un tesoro que hay que cuidar y comunicar"

¿Cuánto esfuerzo que no se ve hay detrás de un olímpico?El esfuerzo es titánico. Es quitarte de hacer otras muchísimas cosas en la vida, centrarte y focalizar tu cuerpo y tu mente en un objetivo, que es ser olímpico. Y después de eso, intentar ser campeón. Tienes que pensar las 24 horas en tu deporte, no hay otro secreto: trabajo y sacrificio.

¿Qué futuro tiene el atletismo en Aragón?Tiene un futuro extraordinario, porque tenemos una gran cantera, entrenadores fantásticos, atletas que además están muy bien formados, que sacan sus estudios… Pero necesitamos apoyo. Duele que lleguen a unos años que dejan de entrenar porque esto no les da de comer.

Cada vez hay más gente que sale a correr, no hay más que ver las carreras populares. ¿Cómo se puede canalizar toda esa ola hacia la federación?No me gusta la palabra ‘running’. Esto es atletismo. Las carreras populares se están estabilizando, después del boom postpandemia, que fue tremendo. La gente salió a correr como si no hubiera un mañana. Muchos lo hacen sin método ni nada, y eso no es bueno. Yo siempre digo que menos es más, que el que más entrena no es el mejor, sino que lo es quien lo hace con más inteligencia. ¿Cómo se puede canalizar todo eso? Es un trabajo muy arduo, porque muchas de estas personas u organizadores piensan que la federación somos un recaudador de impuestos, y no lo somos. Somos una organización que aglutina todas las especialidades atléticas, las gestiona gestionar y da un amparo que nos defiende en cualquier situación.