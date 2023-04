La marea rojilla inunda la plaza del Torico para celebrar el ascenso del CD Teruel

"¡El Teruel es de primera, es de primeraaa!". Miles de gargantas han coreado el eslogan de la jornada mientras el capitán del CD Teruel, Eduardo Cavetas, y el jugador Diego Redolar se subían este domingo en una cesta elevadora para colocarle la bufanda con los clores del club -rojo y azul- a la emblemática estatua del Torico, el epicentro de la celebración del ascenso del equipo la Primera RFEF tras proclamarse campeón de la Segunda RFEF al imponerse en Pinilla al SD Formentera por 2-1. A dos partidos para que termine la competición, la ventaja de los turolenses es insalvable para sus perseguidores en la clasificación.

La fiesta por el ascenso a la tercera categoría del fútbol nacional no se ha hecho esperar y cientos de aficionados han saltado al terreno de juego para celebrar con sus jugadores el éxito deportivo. Hondear de bufandas y banderas, bengalas con humo de color rojo y azul y los miembros de la plantilla subidos a hombros de seguidores han tomado el lugar que, instantes antes, ocupaba el partido entre el CD Teruel y el SD Formentera.

Unas horas después, los festejos se han trasladado a la céntrica plaza del Torico, donde miles de seguidores -muchos de ellos vestidos con la camiseta roja del equipo- han coreado consignas, han saltado y han tarareado el inevitable "We are the champions" para festejar el ascenso.

Los integrantes de la plantilla; el presidente del CD Teruel, Ramón Navarro; el entrenador, Víctor Bravo; y varios colaboradores del equipo se han dirigido a la afición para agradecer su entusiasmo y el incansable apoyo que ha ofrecido durante toda la temporada. Navarro les ha dicho a los aficionados rojillos que "han llevado al equipo en volandas" hasta el título de campeones.

También la alcaldesa, Emma Buj, se ha dirigido a la marea rojilla que inundaba la plaza más emblemática de la ciudad para destacar la labor del equipo, que ha calificado de "fantástico", pero también para felicitar a la afición y a la directiva por su papel decisivo en el logro del ascenso.

El ritual de celebración ha incluido la subida de la cesta elevadora en cuatro ocasiones para que distintos jugadores, el entrenador y el presidente del CD Teruel hayan podido acercarse al Torico con garantias de seguridad y acariciarlo tras recibir la bufanda. Todas las precauciones son pocas para acercarse a la estatua que representa a la ciudad tras el grave percance sufrido en junio de 2022, cuando durante una celebración festiva se derrumbó la columna y con ella el Torico que la remata, que terminó roto en pedazos -la escultura actual es una copia en bronces del original, pendiente de restaurar-.

Por el escenario montado en la plaza han pasado todos los jugadores para agradecer el respaldo de la afición local y manifestar su compromiso con el club ante el reto de la próxima temporada, que se presenta "ilusionante", como ha adelantado el emocionado presidente del CD Teruel.