Club Hielo Jaca: Campeones y campeonas en una temporada de leyenda

Los bravos y las bravas jacetanas del Club Hielo Jaca han demostrado esta temporada por qué son uno de los clubes más laureados de Aragón. Lo han hecho logrando aumentar su palmarés y haciendo historia en el caso del equipo femenino de hockey hielo. A esto se suma una extensa y brillante trayectoria deportiva de más de 50 años de historia, desde su creación en 1972, coincidiendo con la inauguración de la antigua pista de hielo.

Durante este tiempo ha puesto en valor los deportes de hielo no sólo en la capital jacetana, sino en toda la Comunidad aragonesa, ya que además de destacar en hockey hielo, el club cuenta con secciones de patinaje artístico y curling, que igualmente destacan en las diferentes competiciones en las que participan. Por todo ello, se ha convertido en gran merecedor de la Medalla al Mérito deportivo, un gran broche de oro que pone el punto y final a una temporada histórica, para el recuerdo, donde se han alcanzado importantes gestas.

El equipo femenino de hockey hielo ha logrado por primera vez un título nacional, siendo también el primero de Aragón que lo consigue. Y el masculino ha vuelto a ganar la Liga, hace siete años, y la Copa del Rey, tan sólo una semana después de levantar el título de la Liga. Y ha sido un final de temporada de infarto, ya que en ambos casos, la final se disputó en los cinco partidos, y el campeón se decidió ‘in extremis’. "A Jaca nos gusta darle emoción a las finales", bromea la capitana del equipo femenino, Elena Paúles, recordando aquel desenlace.

Hace tan sólo dos años casi nadie apostaba por que las chicas, que llevan varios años practicando este deporte, pudieran conseguir un título. Pero el trabajo, la constancia y el "corazón", tal y como aseguró su entrenadora, Gemma Urzola, les ha llevado a lo más alto del panorama nacional. Ahora es cuando empiezan a ser conscientes de lo conseguido. No pudieron levantar la Copa de la Reina, pero son subcampeonas de la competición, además de haber gobernado en el campeonato liguero.

"Hemos hecho historia en Aragón porque somos el primer equipo femenino en ganar una liga nacional y es algo que te llena aún más de orgullo", dice la capitana Elena Paúles, subrayando la importancia de la gesta. En estos últimos años, además, ha habido que superar algunos prejuicios. "Ha habido parones porque siempre hemos tenido el hándicap de que el hockey es un deporte poco conocido y es de chicos, pero no es así y lo hemos demostrado", explica Paúles. Cuando comenzaron "era llegar a los partidos con jugadoras justas para poder competir, pero este año teníamos las bases y la tecnificación nos ha ayudado mucho porque las chicas entrenan a la vez que estudian", sostiene Paúles.

Por su parte, el equipo masculino sumó un nuevo título a sus vitrinas al proclamarse campeón de la Copa del Rey tras vencer por 3-2 al Barça Hockey Gel en la final celebrada el pasado 9 de abril en la pista de hielo de Madrid. Así, suma un total de 31 títulos (14 Ligas -el club que más tiene- y 17 Copas del Rey), después de lograr el doblete esta temporada, por primera vez desde el curso 2011-2012. El último título que levantaron fue una Copa del Rey, en una pista de hielo vacía por la pandemia.

Por ello, no ocultan su satisfacción tras haber completado una temporada espectacular. "Teníamos muchas ganas de volver a levantar la Copa de la Liga", asegura el capitán del equipo sénior Guillermo Betrán. Y es que siete años "son muchos", y aunque el año pasado se quedaron cerca de la final, "competir es lo que tiene". Pero el capitán reconoce que una victoria "sabe mejor cuando hay más tiempo de espera". "Mira las chicas, que no habían ganado nunca y les supo a gloria; para nosotros no es lo mismo, pero sí algo parecido", indica Betrán.

Pero, ¿cuál es el secreto para seguir ganando títulos 50 años después? La implicación de la ciudad, el trabajo y esfuerzo realizado, y la importancia de la cantera. "En Jaca es un deporte muy reconocido, hay sentimiento, y somos equipos que hemos crecido juntos desde las categorías inferiores", recuerda el capitán de la escuadra jaquesa. Los equipos sénior siempre han tenido muy en cuenta a la cantera, que también ha engrosado las filas de otros equipos españoles. Igualmente es el club que más jugadores internacionales aporta a la selección española en la categoría júnior, sub-18 y también al combinado absoluto.

Y es que el mayor secreto del éxito es el "trabajo y la constancia", tal y como asegura el presidente del club jaqués, Antonio Betrán, quien no disimula su entusiasmo ante una temporada histórica para la entidad. Se sigue potenciando y trabajando con la cantera y se siguen viendo los grandes resultados. En este sentido, hay que tener en cuenta que el equipo sénior es ‘amateur’, y salvo alguna excepción, nadie cobra dinero por jugar.

Trabajo en la base

De ahí la importancia de la cantera. Cuando se ha podido, ha contado con algún jugador extranjero -el máximo son tres-, y esta temporada se han sumado a sus filas dos, que además han ayudado a las categorías inferiores. También el equipo femenino se ha visto reforzado con dos letonas, que ya no jugaron la Copa de la Reina, por lo que las chicas, por sí solas, demostraron lo que hace la constancia y el tesón pasando a la final.

El CH Jaca ha mantenido una sólida estructura deportiva que le ha llevado a constituirse como un eje vertebrador y seña de identidad de la ciudad, y de toda su población. Además, una gran mayoría de sus habitantes han estado vinculados de diferentes maneras con el club y ha impulsado un rol relevante en la promoción de la igualdad en el deporte, incluyendo en su actividad deportiva equipos masculinos y femeninos en todas sus modalidades y categorías.