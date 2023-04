Los bravos jacetanos que ganan Ligas a pares

El Club Hielo Jaca ha demostrado por qué es el club más laureado de Aragón. Incluso ha hecho historia, porque por primera vez su equipo femenino ha logrado un título nacional, siendo también el primero de Aragón que lo consigue, y el masculino ha vuelto a ganar la Liga siete años después. Eso sí, con mucha emoción hasta el final, porque en ambos casos se tuvieron que jugar los cinco partidos de la final y el campeón se decidió in extremis. "A Jaca nos gusta darle emoción a las finales", asegura la capitana del equipo femenino, Elena Paules. En su caso, no ganaron la final de la Copa de la Reina, pero los chicos pueden seguir celebrando este fin de semana ya que disputarán la Copa del Rey.

"Teníamos muchas ganas de volver a levantar la copa de la Liga", asegura el capitán del equipo senior, Guillermo Betrán. Y es que siete años "son muchos", y aunque el año pasado se quedaron cerca de la final, "competir es lo que tiene". Pero reconoce que una victoria "sabe mejor cuando hay más tiempo de espera; mira las chicas, no habían ganado nunca y les supo a gloria y nosotros no es lo mismo, pero parecido" porque, además, la última copa que ganaron "fue sin público" y también llevaban tiempo sin ganar.

El secreto para seguir ganando títulos 50 años después de la creación del club es la implicación de la ciudad, el trabajo y esfuerzo realizado y la importancia de la cantera. "En Jaca es un deporte muy reconocido, hay sentimiento y somos equipos que hemos crecido juntos desde las categorías inferiores", explica.

El título de la Liga ha puesto un primer broche de oro a una temporada que se les ha dado muy bien, ya que perdieron un solo partido. "Hubo otros que estuvieron ahí, pero que supimos sacar adelante", señala Betrán. Y para rematar, la final contra el Barcelona "fue un toma y daca". "Al finalizar el partido ellos tenían un jugador expulsado, nosotros comenzamos la prórroga con un jugador más y había que aprovechar nuestra superioridad. Y llegó el gol de Tello", recuerda.

"Tuvimos una oportunidad y la aprovechamos". Salió bien y se desató la euforia en la pista de hielo de Jaca el pasado sábado, en la que no cabía nadie más. Unas 1.600 personas. Y esta respuesta del público no ocurre siempre. Las chicas ofrecieron su trofeo a la afición, ya que no habían tenido oportunidad al haberla ganado en Madrid.

Es ahora cuando empiezan a ser conscientes de lo que han logrado, "de que hemos hecho historia en Aragón y es algo que te llena aún más de orgullo", dice Elena Paules. La trayectoria del equipo femenino es más corta que la del masculino, "ha habido parones porque siempre hemos tenido el hándicap de que el hockey es un deporte poco conocido y es de chicos, lo que no es así y lo hemos demostrado". Cuando comenzaron, "era llegar a los partidos con jugadoras justas para poder competir, pero este año teníamos las bases y la tecnificación nos ha ayudado mucho porque las chicas entrenan a la vez que estudian".

En su caso, la final de la Liga también estuvo muy reñida. "Lo ideal sería ganar los tres primeros partidos y no tener que llegar al quinto". La semana entre ese último partido de la final y la disputa de la Copa de la Reina "la apodamos de relleno, porque no queríamos trabajar ni estudiar, estábamos muy contentas de haber ganado". Se han sentido muy arropadas por la capital jaquesa: "Estamos encantadas, porque nos para gente para darnos la enhorabuena que muchas veces no conoces".