Torrelavega, puerta de entrada a la fase final de la Copa del Rey para el Bada Huesca

El Bada Huesca se desplaza el miércoles a Cantabria con la intención y la ilusión de tener que repetir viaje en menos de dos meses. Los oscenses visitan a partir de las 20.30 al Bathco Torrelavega dentro de la tercera ronda de la Copa del Rey, una eliminatoria a partido único en el que el premio será un billete para lo que año tras año es toda una fiesta del balonmano, la final a ocho que en esta ocasión está previsto que se celebre del 5 al 7 de mayo en Santander. Si lo consiguen, será la cuarta ocasión en la que los de Nolasco se ven en un escaparate en el que en la última vez, la de 2021, se tuvieron que despedir en cuartos de forma abrupta, con un 40-28 ante el Ademar León.

“Es otra competición, es balonmano puro en cada eliminatoria, si caes dejas de jugar y el premio de ganar es muy bonito. No poder estar te hace perder un montón de cosas, en la fase final ves un espectáculo que ojalá existiese en todos los partido de liga”, describe Nolasco el escenario que los suyos tienen a la vez cerca y lejos. “Estamos a un paso de poder luchar o vivir eso y lo queremos”, es rotundo. “Tenemos todos los impedimentos, jugamos fuera, viajamos en el día…, pero es otra competición, si sales con mentalidad de partido de liga estás perdido, hablamos de una final y las finales hay que saber jugarlas y ganarlas”, explica sobre el compromiso con el Torrelavega.

A ella el Bada llega tras eliminar en la anterior ronda al Alcobendas de División de Honor Plata por 30-33 en un lejano 9 de noviembre. El equipo, en el que en este curso los jóvenes han tenido que asumir galones, se encontraba entonces en plena fase de aprendizaje, un máster acelerado en lo que es la Asobal que a la vuelta del parón por el Mundial ha comenzado a dar sus frutos como en las dos victorias más recientes, las celebradas ante el Guadalajara (28-30) y el Logroño (33-29).

Los oscenses, que al fin se han despegado del descenso directo, abrieron el curso imponiéndose al Torrelavega por 28-29. Después, los cántabros se han convertido en la sorpresa y ahora marchan cuartos en la liga. En la anterior ronda copera se deshicieron del Ibiza, también de DH Plata, por 22-26 y en su visita a Huesca en el inicio de la segunda vuelta ganaron con un 28-29. “Lo hicimos todo muy bien salvo el lanzamiento y las exclusiones, también tuvimos ciertos problemas con la defensa 5-1 que hemos trabajado”, comenta Nolasco.

El hecho de que el encuentro sea en el Vicente Trueba y no en el Palacio de los Deportes o que se espere un gran ambiente no es algo que le amilane. El preparador confía en el gen competitivo que han demostrado sus jugadores y también en el buen rendimiento que han dado a domicilio. “Ellos tendrán que gestionar su hipermotivación y nosotros contrarrestarla”, dice de los cántabros.

Los oscenses contarán con dos bajas sensibles. Carmona sintió al final de la semana pasada sintió un pinchazo que le deja en el dique seco junto a Terçariol, lesionado en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Tampoco el Torrelavega estará al completo, le falta el central Adrián Fernández, una de sus grandes armas ofensivas.

Nolasco no espera sorpresas en cuanto a la propuesta de juego: “Ahora no podemos inventar cosas porque hay un porcentaje alto de opciones de que no salga bien”. “Si frenamos sus contras en segunda oleada y el contra gol tendremos mucho a favor”, avanza.

El año pasado el Bada se quedó apeado en la Copa del Rey en esta ronda a manos del Cangas. Entonces, la eliminatoria fue a doble partido. En la ida en Huesca ganó por 30-29 y en la vuelta en Galicia cayó por 33-31 en un polémico final y después de haber remontado ocho goles.