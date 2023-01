El culturismo sigue generando controversia. Hay quienes ven salud, sacrificio y disciplina y otros que ven obsesión. La verdad objetiva es que es un 'boom'. Una disciplina que crece cada año desde hace una década. "Cualquier persona que utiliza las máquinas de musculación en el gimnasio está haciendo culturismo. El fitness es parte del culturismo y ha ayudado a cambiar la visión que existía sobre este", defiende Óscar Marín, presidente de la delegación territorial de Aragón de la FEFF-IFBB (Federación Española de Fisicoculturismo y Fitness), Óscar Marín.

"Hablar de fitness y culturismo es como si hablamos de los que suelen salir a correr y de los atletas profesionales. Digamos que es la parte más asequible de este deporte. No hace falta levantar tanto peso", apunta. A día de hoy hay 850 personas federadas, aunque, según Marín, "son millones las que practican culturismo"

Marín define el culturismo como un "culto al cuerpo que no solo incluye la parte física sino también la emocional y la mental". "Da igual un deporte que otro, lo importante es practicar alguno porque ofrece unos valores fundamentales", defiende.

"No solo incluye la parte física sino también la emocional y la mental"

"El culturismo es un boom entre los jóvenes. Cuando veo un gimnasio lleno de chavales que están haciendo deporte en vez de fumando en una plaza, me alegra y no poco", comenta. Esta actividad deportiva, asegura, "sigue teniendo estigma aunque cada vez menos". "Muchos lo ven como una práctica en la que se toman muchas cosas, pero la realidad es que ha cambiado mucho en los últimos años. Yo llevo más de 30 años en el mundo y cuando comencé las dietas eran mucho más rígidas", comenta Marín, que es entrenador personal y nutricionista. También ha competido y ha ejercido como juez. Ahora lucha por crear una federación aragonesa de culturismo, tal y como ya tienen otras comunidades autónomas del país.

Rubén Olagaray es un claro ejemplo de la pasión que existe entre jóvenes por esta disciplina. Tiene 22 años y es monitor de gimnasio. "A los 13 años empecé en mi casa. Me compré dos pesas y hacía algún ejercicio y flexiones. Luego, en el gimnasio, empecé a los 18 años y no tenía como objetivo introducirme en el mundo de la competición. Yo me apunté para verme mejor, pero después viendo vídeos de gente que competía, me llamó la atención y me animé", asegura el joven, que estudió un curso de nutrición y de entrenamiento personal.

"Sin duda, cada vez hay más chavales de mi edad o de 18 años que se animan y yo creo que principalmente es por los 'influecers' y por las redes sociales", comenta Olagaray, que ha sido campeón absoluto de la Comunidad en la IFBB y segundo en el en el campeonato de España en su categoría.

Oscar Marín, Victoria Hernández y Miche Pérez, en diferentes competiciones. Instagram

"Hay un auge del fitness. La mayoría de gente va al gimnasio"

El zaragozano Michel Pérez tiene 48 años y lleva más de treinta años dedicados al culturismo. Empezó en la disciplina para elevar su autoestima y nunca se imaginó que empezaría a competir con tan solo 18 años. Ganó el campeonato de Aragón cuatro veces y se colgó el oro a nivel nacional, europeo y mundial. Es un referente en esta disciplina. También fue Mister Olimpia Amateur y ahora está a las puertas de presentarse a Mister Olimpia Master. Tiene el carné profesional por los méritos deportivos conseguidos.

"Hay jóvenes que tienen centenas de miles de seguidores y eso hace que otros se animen con este deporte"

Además de competir, también es el entrenador personas de decenas de jóvenes. "No se puede vivir solo de competir. Como mucho, en un show ganamos 3.500 euros. Después tenemos sponsors, que es otra fuente económica. También nos dedicamos a entrenar a otras personas. Ahora mismo llevo a 100 chavales y chavalas", reconoce el profesional.

Pérez asegura que hay "un auge del fitness y del culturismo". "Cuando empecé en este mundillo no iba casi nadie al gimnasio, dos de cada diez personas. Ahora va la mayoría, siete de cada diez", apunta.

Las redes sociales, señala, han influido en el apogeo de esta disciplina. "Hay jóvenes que tienen centenas de miles de seguidores y eso hace que otros se animen con este deporte", apunta. Pérez lamenta que en algunos casos sí que existe obsesión y "que eso no es sano".

Más información Vivencias de una culturista

"Son nuevos retos cada día, es salud, sacrificio y cada vez te ves mejor"

Una de las referentes en la Comunidad es Victoria Hernández. Tiene 52 años y comenzó hace menos de diez años, cuando tenía 43. "No había cogido una pesa en mi vida y cuando llevaba menos de dos años practicando este deporte me lancé a presentarme a un título. Gané primero un campeonato de promesas, que es específico para la gente que nunca ha competido. Como conseguí la victoria, me enganché y seguí", relata.

Tiempo después, se proclamó campeona de España y subcampeona del mundo. "Pronto me di cuenta que solo aporta beneficios. Son nuevos retos cada día, es salud, sacrificio y cada vez te ves mejor", asegura Hernández.

"No había cogido una pesa en mi vida y cuando llevaba menos de dos años practicando este deporte me lancé a presentarme a un 'show'"

Esta disciplina, apunta, "siempre ha estado relacionada con los hombres, pero ahora no es así". "Cada vez hay más chicas y como ahora hay muchas categorías, algo que antes no existía, eso hace que sean muchas las que se animan a competir. Que sean más suaves no significa que no sea necesario tener disciplina. Para este deporte es fundamental ser constante", puntualiza Hernández.

La culturista asegura "hay detractores porque no cualquiera vale". "No todo el mundo es capaz de sacrificarse de la manera que lo hacemos y anteponer el culturismo a otras muchas cosas. Esas personas son las que lo critican. La realidad es que es salud, al igual que el resto deportes", defiende.