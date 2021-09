Vivencias de una culturista

‘Pearl’, que pese a ser una película de hace tres años no se había estrenado todavía, era un filme que me atraía por dos motivos. Por su propuesta argumental y por su reparto. En la primera, su directora, Elsa Amiel, nos ofrece la historia de una mujer joven que lo ha dejado todo en la vida, llegando incluso a abandonar a su hijo, por el culturismo, al que dedica y entrega todas las horas del día y de su existencia. Lo suyo más que una afición, es una obsesión, busca un cuerpo perfecto –según los cánones de dicha disciplina–, ser la mejor y ganar competiciones. En cuanto al reparto, desde hace años, Peter Mullan, coprotagonista junto a la actriz que encarna a Pearl, Julia Fory, es para mi uno de los más relevantes actores de la escena europea, destacando siempre en cualquier personaje, la mayoría de ellos algo más que complejos, que encarna en el cine.

‘PEARL’ **

Directora: Elsa Amiel. Guión: Elsa Amiel y Laurent Lariviére. Intérpretes: Julia Fory, Peter Mullan, Mathieu Amalric, Arieh Worthalter. Francia. 2018. 76 minutos.

Quizás por eso, porque me atraía, es por lo que ‘Pearl’ me ha decepcionado más. Su mayor problema es que su directora y coguionista, Elsa Amiel sabe qué quiere contar, pero no cómo hacerlo. Ha hecho un filme de escasa duración –no llega a la hora y quince minutos–, y hay que agradecérselo, porque un mayor metraje, posiblemente, aún habría estropeado más el resultado final. El punto de partida y su personaje principal son interesantes, tienen atractivo suficiente como para atrapar al espectador, pero ese interés no tarda en desvanecerse por una pésima dirección y por falta de cohesión narrativa. Amiel reúne en torno a la protagonista a un grupo de personajes que nunca quedan bien retratados, de los que se nos lanzan ideas sin que lleguemos a conocer nunca las razones que les mueven, el origen de sus obsesiones. Hay fuerza en las imágenes, hay situaciones que quedan bien reflejadas gracias a unas cuantas escenas, hay momentos llenos de emotividad, pero en nada de ello encontramos profundidad. Es como si las secuencias y los personajes se hubieran rebelado contra la directora. Una lástima, de ‘Pearl’ sales con una gran sensación de vacío.