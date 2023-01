Prisión sin fianza para Dani Alves por agresión sexual

La jueza del juzgado de instrucción número 15 de Barcelona decretó prisión provisional y sin fianza para el futbolista Dani Alves, acusado de agredir sexualmente a una joven en una discoteca de Barcelona el pasado 30 de diciembre. La magistrada atendió la petición de cárcel que habían hecho tanto la Fiscalía como la acusación particular, que defiende a la víctima, una chica de 23 años.

La jueza tomó la decisión de encarcelar al jugador brasileño tras escuchar las versiones de los hechos de la víctima en primer lugar y más tarde del presunto agresor sexual. La joven declaró que el lateral brasileño la agredió con una bofetada y más tarde la violó en los lavabos del Sutton de la capital catalana.

El juzgado 15 de Barcelona instruye un presunto caso de agresión sexual contra Dani Alves, futbolista del Pumas de México y que lo fue también del Barça y del Sevilla. El jugador compareció el viernes por la mañana ante los Mossos, donde negó los hechos en declaración policial. Estuvo en el local, el Sutton de Barcelona, pero no agredió sexualmente a la joven, según su versión, opuesta a la que ha contado la víctima.

Dani Alves había sido citado en la comisaría. El jugador vive en México y los Mossos no habían podido tomarle declaración. Tras dar su versión ante la Policía catalana, quedó detenido y los agentes le pusieron a disposición judicial. El brasileño esperó en los calabozos de la Ciudad de la Justicia hasta la hora de su comparecencia ante la jueza.

"No sé quién es esa señorita", dice el futbolista

El juzgado tiene abiertas diligencias por un supuesto delito de agresión sexual a raíz de una denuncia presentada por una joven contra el jugador brasileño. La víctima denunció a Dani Alves el 2 de enero en una comisaría de los Mossos de Barcelona. La supuesta agresión sexual fue cometida el pasado 30 de diciembre en la discoteca Sutton de la ciudad condal. El futbolista estaba de vacaciones en Barcelona tras disputar el Mundial de Qatar.

Los Mossos tomaron declaración a la joven y a testigos en el local. La denunciante había acudido a la discoteca con unas amigas. Dani Alves fue con un amigo. Los hechos ocurrieron entre las dos y las tres de la mañana en la zona VIP del local. Se conocieron, hablaron y la supuesta agresión sexual habría ocurrido en los lavabos. A la salida, la joven empezó a llorar y contó lo ocurrido a sus amigas. Dani Alves ya no estaba en el local.

En Antena 3, el futbolista afirmó en un vídeo: "Cuando uno elige ir al lavabo no tiene que preguntar quién está en el baño para poder ir". "Lo siento mucho pero no sé quién es esa señorita. No sé su nombre, no la conozco, nunca la vi otra vez en mi vida", aseguró. "En estos años nunca he invadido el espacio de alguien sin su autorización. Me gusta bailar. ¿Cómo le voy a hacer eso a una mujer o a una chica? No, por Dios. Ya basta. Sobre todo porque están haciendo daño a los míos, porque saben quién soy", remató.