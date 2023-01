Las claves del ingreso en prisión del futbolista Dani Alves

Los Mossos d'Esquadra han detenido al exfutbolista del FC Barcelona Dani Alves por una presunta agresión sexual a una mujer en una discoteca de Barcelona. Así se ha podido ver este viernes al futbolista, que podría alejarse por un tiempo de los terrenos de juego.

Estos son los hechos y lo que se sabe hasta ahora del 'caso Alves':

El dónde, el cuándo y el cómo

Discoteca Sutton de Barcelona. Madrugada del 30 al 31 de diciembre de 2022. Dani Alves presuntamente agrede sexualmete a una mujer.

Esta supuesta víctima ha denunciado que el brasileño le habría realizado tocamientos por debajo de la ropa interior sin su consentimiento.

Acompañada por sus amigos, la mujer habría informado de lo sucedido al personal de seguridad de la discoteca, que activó el protocolo pertinente en estos casos y avisó a la policía catalana.

Para cuando los agentes de los Mossos d'Esquadra llegaron al lugar de los hechos, el futbolista ya no se encontaba en el lugar. Tomaron declaración a la mujer, que formalizó la denuncia por agresión sexual el 2 de enero.

Además, la presunta vícitma acudió a un hospital de la capital catalana para someterse a un examen médico.

La detención del futbolista

No sería hasta este vierenes, 20 de enero, que la Policía ha tomado declaración al brasileño en la comisaría barcelonesa de Les Corts.

Posteriormente, lo han conducido ante la titular del juzgado de instrucción número 15 de Barcelona, que estaba de guardia cuando sucedieron los hechos y que tiene abierta una investigación contra el futbolista.

La jueza instructora ha acordado el ingreso en prisión sin fianza para el jugador internacional brasileño Dani Alves, que ha regresado a a España desde México, donde reside actualmente porque juega en el Pumas.

Según han informado fuentes judiciales, la titular del juzgado de instrucción número 15 de Barcelona ha aceptado la petición de la Fiscalía y la acusación particular ejercida por la denunciante y ha enviado a prisión al futbolista.

Las declaraciones de Alves

En un vídeo emitido en exclusiva en 'Y ahora Sonsoles' Alves reconoció haber estado presnte en la discoteca, "disfrutando, pero sin invadir el espacio de los demás". Además, aseguró no conocer a la mujer que ha interpuesto la denuncia contra él. "Lo siento mucho, pero no sé quién es esa señorita", declara el futbolista, "no sé su nombre, no la conozco".

Alves ha pedido que esta situación termine "porque están haciendo daño, sobre todo a mi gente". El exjugador del Barça ha aprovechado esta ocasión para matizar que "estos años nunca he invadido el espacio de alguien sin autorización", por lo que "cómo lo voy a hacer con una mujer".