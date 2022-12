Un gorro con 'bluetooth': la original idea de Amazon para escuchar música y hablar por teléfono sin cascos mientras haces deporte

En invierno da más pereza hacer ejercicio al aire libre. La lluvia, el viento y el frío nos quitan las ganas de salir a la calle porque, no nos vamos a engañar, donde mejor se está es en casa disfrutando del calor del hogar. Sin embargo, todos conocemos a esos amantes del deporte que no perdonan el entrenamiento, aunque en la calle los termómetros ronden los cero grados. Y (como diría la Vecina Rubia) si no lo conoces es que eres tú.

El armario de los deportistas de todo tiempo está lleno de accesorios para protegerse de las bajas temperaturas en invierno: guantes térmicos, bragas, gorros, camisetas térmicas... todo vale para seguir manteniendo la motivación y las ganas a pesar de la meteorología. La música, por ejemplo, es un excelente motivador para hacer un kilómetro más o correr un poco más rápido así que entre los ‘gadgets’ deportivos por excelencia tampoco faltan cascos de todo tipo: los de cable, básicos, o los inalámbricos... pero, ¿y si te dijéramos que no es necesario todo esto? En Heraldo Shopping hemos descubierto el accesorio perfecto para ir abrigado y escuchar música sin necesidad de cascos: este original gorro con 'bluetooth' incorporado que tiene sonido estéreo e incluye un forro polar para el cuello por menos de 24 euros. Como lo lees.

Con dos altavoces estéreo y carga USB Amazon

Este gorro de punto con 'bluetooth' está elaborado con tejido Jacquard suave cómodo. Es elástico, unisex y de talla única e incluye una braga para el cuello de doble cara para que no pases frío en si vas en bici, paseas o corres al aire libre. Dispone de dos altavoces estéreo que ofrecen un sonido bilateral inmersivo.

El sistema ‘bluetooth’ 5.0 conecta con teléfonos, tabletas o relojes inteligentes en segundos con un rango de hasta 10 metros. Cuenta con una batería de litio de 200 megaamperios que se recarga a través de un puerto USB en unas dos horas. Una vez que la batería está completamente cargada, este accesorio ofrece hasta ocho horas de llamadas o diez de música ininterrumpida con el volumen al 70% e incluye protección contra sobrecargas.

Tanto el gorro como el forro polar para el cuello se puede lavar sin problema a mano o a máquina. Eso sí, deberás retirar los altavoces antes de meterlo a la lavadora.

