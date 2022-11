Álvaro Osanz se queda a un paso del podio por equipos en el Mundial de carreras por montaña

El pleno de aragoneses en el Mundial de carreras por montaña celebrado en Chiang Mai (Tailandia) no se pudo completar por poco. Después de que el sábado Virginia Pérez se hubiese colgado el oro por equipos en la prueba de trail running y de que Marcos Ramos hubiese hecho lo propio con el bronce en la de ultra trail, Álvaro Osanz se tuvo que conformar este domingo en la última jornada de la competición con la cuarta posición con el cuarteto que representó a España en la carrera de Up & Down sub-20. El jaqués, 21º de la general, completó el recorrido de seis kilómetros con un desnivel de 228 metros en 24:50 minutos.

La prueba tuvo una salida rápida en la que pronto los representantes ugandeses, que acabarían copando los cuatro primeros puestos, se pusieron en cabeza. El primer europeo fue el británico Finlay Grant, quinto, y tras él, sexto, llegó el español Fabián Venero. Marcos Villamuera fue 12º y Jan Torrella, 23, quedó muy cerca de Osanz.

En la clasificación por equipos, Uganda fue la mejor con seis puntos, y completaron el podio Francia, 33, y Gran Bretaña, 34. España, que se presentaba tras el subcampeonato en el Europeo, en el que también estuvo Osanz, sumó 39. La competición continental, celebrada en La Palma, y la cita de Tailandia han sido las dos primeras experiencias internacionales para el campeón nacional de su categoría. A la segunda no llegó en las mejores condiciones después de que una caída en bicicleta le dejase tocada una rodilla.

En total, la selección española ha cosechado en Tailandia siete medallas a las que hay que añadir veinte puestos de finalistas, once individuales y nueve por equipos. Los resultados son calificados por parte de la Real Federación Española de Atletismo como de “gran triunfo”. A los dos podios en los que ha habido aragoneses involucrados, hay que añadir los bronces de la selección española y de Álex García en la modalidad de ascenso del viernes, la plata del equipo femenino de ultra trail running y el bronce de una de sus componentes, Gemma Arenas, del sábado y el subcampeonato en la Up & Down absoluta masculina de este domingo.